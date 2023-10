Δείτε τη σειρά εκκίνησης των οδηγών της Formula 1 για τον τέταρτο Αγώνα Σπριντ στο 2023, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Circuit of the Americas.

O προ-τελευταίος Αγώνας Σπριντ της φετινής χρονιάς είναι λίγη ώρα μακριά. Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για 19 πολύ απαιτητικούς γύρους στο Circuit of the Americas και οι προβλέψεις είναι απαγορευτικές. Οι κατατακτήριες δοκιμές (Sprint Shootout) μας έδωσαν μια εικόνα του τι να περιμένουμε στο σπριντ που αναμένεται... συναρπαστικό.

Ο Μαξ Φερστάπεν έπειτα από μια κακή Παρασκευή για τα φετινά του δεδομένα, πήρε την πρώτη θέση με την ταχύτερη επίδοση. Το έργο του δεν θα είναι καθόλου εύκολο, καθώς δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

For the third time this season, Max Verstappen bosses #F1Sprint shootout, but only just! 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/5nwSLWdiMS