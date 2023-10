Ο Μαξ Φερστάπεν το Σάββατο δεν έκανε λάθη και εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση – πολύ μικρές οι διαφορές.

Το Sprint Shootout, η διαδικασία κατά την οποία καθορίστηκε η σειρά εκκίνησης για τον Αγώνα Σπριντ του GP ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να είναι εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο. Ο Ολλανδός όμως έχει τρεις οδηγούς από τρεις διαφορετικές ομάδες να τον ακολουθούν από πολύ μικρή απόσταση. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν δεύτερος, ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes ήταν 3ος και ο Λάντο Νόρις της McLaren συμπλήρωσε την 4άδα-φωτιά.

MAX VERSTAPPEN TAKES #F1SPRINT POLE!!! 👏



A mighty lap from Max who pips Charles Leclerc with Lewis Hamilton fractions behind 🤏#F1 #USGP pic.twitter.com/PObxaquCIi