Ο Ολλανδός της Red Bull Racing εξασφάλισε την πρώτη θέση του grid ενόψει του αγώνα σπριντ στο Όστιν του Τέξας.

Μετά την 6η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές ενόψει του Grand Prix ΗΠΑ της Κυριακής, ο Μαξ Φερστάπεν επέστρεψε στο γνώριμο για εκείνον σημείο. Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στο sprint shootout και θα εκκινήσει τον αποψινό αγώνα σπριντ (εκκίνηση στη 1 πμ, ώρα Ελλάδας) από την πρώτη θέση του grid.

«Και στις κατατακτήριες δοκιμές ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Η τελευταία μου προσπάθεια στο sprint shootout δεν ήταν τέλεια, όμως και πάλι ήταν αρκετή για να με φέρει στην πρώτη θέση. Αυτό σημαίνει ότι το μονοθέσιο έχει καλή απόδοση. Θα είναι ένας συναρπαστικός αγώνας σπριντ, με πολλά μονοθέσια να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί», ανέφερε αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ρωτήθηκε αν θα οδηγήσει στο όριο στους 19 γύρους του σπριντ. «Ο πραγματικός ρυθμός κάθε μονοθεσίου σε συνθήκες αγώνα αποτελεί ερωτηματικό, αν σκεφτούμε ότι υπήρχε μόνο μία περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Πάντως συνήθως η ταχύτητά μας στους αγώνες είναι καλή. Βέβαια η πίστα στο Όστιν είναι γεμάτη προκλήσεις για όλους μας. Η διαχείριση των ελαστικών είναι ένα σημείο-κλειδί, καθώς λόγω των στροφών με υψηλή ταχύτητα η φθορά είναι μεγάλη. Δεν θα είναι ένας αγώνας με τέρμα το γκάζι για 19 γύρους».

Sprint Shootout result🇺🇸🏁: Max P1! 👏 , LEC, HAM, NOR, PIA, SAI, Checo P7, RUS, ALB, GAS. pic.twitter.com/dCdYsuC8NE