Η Γενική Διευθύντρια της F1 Academy, του πρωταθλήματος μονοθεσίων με αποκλειστική συμμετοχή γυναικών οδηγών, μίλησε για τη στήριξη που λαμβάνει από τον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1.

Η πίστα του Όστιν, όπου διεξάγεται το Grand Prix ΗΠΑ, φιλοξενεί αυτές τις μέρες και τον έβδομο και τελευταίο γύρο της F1 Academy. Πρόκειται για το θεσμό με αποκλειστική παρουσία γυναικών στα μονοθέσια, σε μία προσπάθεια της FIA να υπάρξει μελλοντικά - έστω - μία γυναίκα οδηγός στη Formula 1.

Ο Λιούις Χάμιλτον, γνωστός για τις δράσεις του με στόχο να δίνονται σε όλους ίσες ευκαιρίες, επισκέφθηκε τα γκαράζ των ομάδων της F1 Academy και συνομίλησε με τις 15 οδηγούς. Ο επτάκις πρωταθλητής συνοδευόταν από την Σούζι Βολφ, επικεφαλής του θεσμού.

