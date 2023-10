O ασταμάτητος Ισπανός ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Φίλιπ Άιλαντ, κατακτώντας μια πολύ σημαντική pole position ενόψει της συνέχειας του τριημέρου.

Σε… περίπατο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας του MotoGP για τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός της Pramac Ducati ήταν καθηλωτικός στο Q2 και με το 1:27,246 πήρε την pole position και έθεσε νέο ρεκόρ πίστας στο Φίλιπ Άιλαντ.

Η επίδοσή του ήταν τόσο εντυπωσιακή, καθώς άφησε τον Μπραντ Μπίντερ της KTM στη δεύτερη θέση για τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ήταν τρίτος στη διαδικασία και αργότερα στον αγώνα μπορεί να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Ιταλός προκρίθηκε από το Q1 και αργότερα στη μέρα ψάχνει μία ακόμη νίκη στη φετινή χρονιά.

