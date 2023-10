Ο φετινός αγώνας στο εντυπωσιακό Circuit of the Americas διαφέρει από όσους έχουν γίνει έως τώρα εκεί.

Η πίστα του Όστιν στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υποδέχεται για ενδέκατη φορά τους καλύτερους οδηγούς του κόσμου. Όμως η φετινή μάχη στο Circuit of the Americas, που αποτελεί τον δέκατο-όγδοο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, έχει μία ιδιαιτερότητα: είναι η πρώτη που αφορά τριήμερο με δομή Sprint.

Οι ομάδες είχαν μόλις 60 λεπτά προετοιμασίας στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών και ρίχτηκαν επί τόπου στη συναρπαστική όπως αποδείχθηκε μάχη των κατατακτήριων δοκιμών, στην οποία επικράτησε ο Σαρλ Λεκλέρ.





Σήμερα έχουμε το Sprint Shootout και το Sprint ενώ την Κυριακή διεξάγεται ο κυρίως Αγώνας, στην εντυπωσιακή πίστα της πολιτείας του Τέξας.

Ελαστικά και στρατηγικές

Οι είκοσι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους στο Circuit of the Americas τις εξής τρεις επιλογές ελαστικών: τη γόμα C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.

Η μέση και η σκληρή γόμα χρησιμοποιήθηκαν στον περσινό αγώνα και αναμένεται να έχουν τη μερίδα του λέοντος και φέτος. Ο νικητής το 2022, Μαξ Φερστάπεν, χρησιμοποίησε τη μέση γόμα στο πρώτο και το τελευταίο μέρος του αγώνα και τη σκληρή γόμα στο μεσαίο μέρος.





Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως πέρυσι, το αυτοκίνητο ασφαλείας εμφανίστηκε δυο φορές.

Λίγη ιστορία

Ο αγώνας αυτού του Σαββατοκύριακου είναι το 64ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμως θα είναι το 44ο που φέρει τον τίτλο του «Grand Prix ΗΠΑ».

Συνολικά 11 διαφορετικές αγωνιστικές διαδρομές έχουν φιλοξενήσει αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος επί αμερικανικού εδάφους. Οι περισσότεροι, συνολικά 20, έχουν γίνει στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν. Στην Ινδιανάπολη έχουν γίνει 19 ενώ στο Circuit of the Americas 10.





Τους πέντε τους κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον που συνολικά έχει έξι επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η τελευταία του νίκη ήταν πίσω στο 2017. Η πρώτη είχε έρθει μία δεκαετία νωρίτερα – στην Ινδιανάπολη.

Η χάραξη της πίστας

Το Circuit of the Americas αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους περισσότερους οδηγούς. Το έχει σχεδιάσει, όπως όλες τις σύγχρονες πίστες, ο Γερμανός αρχιτέκτονας Χέρμαν Τίλκε.

Η χάραξή του ενσωματώνει κομμάτια και στροφές που θυμίζουν κάποιες θρυλικές ευρωπαϊκές πίστες. Για παράδειγμα το κομμάτι των στροφών 3 έως 6, θυμίζει το σύμπλεγμα στροφών Μάγκοτς-Μπέκερς-Τσάπελ στο Σίλβερστον. Το κομμάτι των στροφών 12 έως 15 μοιάζει με το κομμάτι του σταδίου στο Χόκενχαϊμ ενώ εκείνο των στροφών 16 έως 18, παραπέμπει στη διάσημη στροφή 8 της πίστας της Κωνσταντινούπολης.

Τι λέει η Pirelli

Εκ μέρους της Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στη Formula 1 και θα διατηρήσει αυτό το ρόλο τουλάχιστον έως και το 2027, μίλησε για τη μάχη στην… Άγρια Δύση, ο Μάριο Ίζολα.



Ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της ιταλικής εταιρείας, είπε: «Στο Όστιν ξεκινά μια σειρά τεσσάρων αγώνων – τρεις από αυτούς διαδοχικοί – στην Αμερικανική ήπειρο. Όλα αρχίζουν με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών: μια χώρα με σημαντική ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Formula 1 έχει κάνει πραγματικά αισθητή την παρουσία της στις Η.Π.Α. μόνο τα τελευταία χρόνια, χάρη στις πρωτοβουλίες της Liberty Media, σε διάφορους τομείς».

«Το Circuit of the Americas φιλοξενεί το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2012, με εξαίρεση το 2020 που δεν έλαβε χώρα λόγω της πανδημίας COVID-19. Μπορώ να περιγράψω το COTA ως μια πίστα που προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόκληση απαιτώντας από μεσαία έως υψηλά επίπεδα αεροδυναμικής απόδοσης. Η αριστερή πρώτη στροφή, είναι χαρακτηριστική. Έρχεται στο τέλος μιας ανάβασης 22 μέτρων, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων. Κάνει την εκκίνηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, με τους οδηγούς να επιλέγουν διάφορες κατευθύνσεις για να βρουν την καλύτερη γραμμή. Μετά από αυτή τη στροφή ακολουθεί μια αλληλουχία γρήγορων καμπών στο πρώτο τομέα μέχρι τη φουρκέτα που είναι η στροφή 11. Στη συνέχεια ακολουθεί μια μεγάλη ευθεία που οδηγεί στον τελευταίο τομέα της πίστας, που σε αντίθεση με τον πρώτο, χαρακτηρίζεται από μια σειρά πιο αργών στροφών, 90 μοιρών» .







«Οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι κυρίως πλευρικές και είναι αρκετά καλά ισορροπημένες μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη γωνία του μονοθεσίου να υποβάλλεται σε ιδιαίτερη πίεση. Είναι επίσης σημαντικό το μονοθέσιο να έχει καλή ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των αργών στροφών. Παρά τη μερική ασφαλτόστρωση, το οδόστρωμα εξακολουθεί να έχει πολλές ανομοιομορφίες. Οι αναπηδήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελαφριά ολίσθηση του ελαστικού, που είναι πιθανή αιτία υπερθέρμανσης. Στο Όστιν παρατηρείται πτώση απόδοσης λόγω τοπικής υπερθέρμανσης, ενώ αντίθετα η μετατόπιση γόμας είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Ο αγώνας στο Όστιν περιλαμβάνει και Sprint, αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Αποτελεί μια επιπλέον ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές – που είναι όλο και πιο ενθουσιώδεις για τη σύγχρονη F1 – θεαματική δράση», πρόσθεσε ο Ίζολα.

Η δράση στο πλαίσιο του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνεχίζεται και μάλιστα έχουμε μπροστά μας άλλα τρία LIVE από το Gazzetta! Σήμερα, Σάββατο 21/10 έχουμε το Sprint Shootout στις 20.15 και το Sprint μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ενώ την Κυριακή 22/10, στις 21.30, με το LIVE του Κυρίως Αγώνα.

Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool