Νέο trailer για την ταινία «Ferrari» (vid)

Η παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας θα πραγματοποιηθεί τα Χριστούγεννα.

Μετά το «Rush», το «Ford vs Ferrari» και το «Gran Turismo», η διεθνής κινηματογραφική σκηνή ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία ακόμα ταινία γεμάτη γκάζια και αγωνιστικό περιεχόμενο.

Ο λόγος για την ταινία «Ferrari», ένα δυνατό βιογραφικό δράμα βασισμένο στην ιστορία του Έντσο Φεράρι. Του «Il Commmendarore». Του ανθρώπου που άλλαξε μια για πάντα τον κόσμο της αυτοκίνησης και των αγώνων.

Το σενάριο εστιάζει σε όσα συνέβησαν από το 1957 και μετά, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Ιταλός και παραλίγο να βάλουν οριστικά λουκέτο στη Ferrari.

Penélope Cruz tells THR what it was like to work with Adam Driver and Michael Mann in #Ferrari at the #NYFF61 red carpet pic.twitter.com/Pimow0VVul