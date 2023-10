Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Μανταλίκα, εκτός 10άδας ο Μπανάια.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πρώτη ημέρα δράσης του Grand Prix Ινδονησίας του MotoGP, με τις ελεύθερες δοκιμές να μας δίνουν μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια του τριημέρου. Ομάδες και αναβάτες, αξιολόγησαν τις μοτοσικλέτες τους, έκαναν προσομοιώσεις αγώνα και κατατακτηρίων. Επιπλέον, σχηματίστηκαν τα γκρουπ των αυριανών Q1 και Q2 που θα κρίνουν το grid των δύο αγώνων.

Ταχύτερος μετά τη δεύτερη περίοδο δοκιμών ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο αναβάτης της Aprilia παρά την πτώση του στο δεύτερος μισό της διαδικασίας, σημείωσε χρόνο 1:30,474 δείχνοντας πως έχει την ταχύτητα για τη νίκη στην Ινδονησία. Η ιταλική ομάδα έκανε μάλιστα το 1-2, με τον Μάβερικ Βινιάλες να ακολουθεί μόλις 0,154 δευτερόλεπτα πίσω. Παρά το σοβαρό του τραυματισμό, ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο για να πάρει την 3η θέση.

Ακολούθησαν οι Μπραντ Μπίντερ με KTM και Χόρχε Μαρτίν με Pramac Ducati, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda κατέλαβε την 6η θέση. Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα έφερε ακόμη μία μοτοσικλέτα της Aprilia στην πρώτη 10άδα. Ακολούθησαν οι Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, Τζακ Μίλερ και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Όλοι οι παραπάνω αναβάτες πήραν το «χρυσό» εισιτήριο για το Q2 στις αυριανές κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές.

Οι εκπλήξεις δεν έλειψαν από τη δεύτερη διαδικασία της Παρασκευής. Ο Πέκο Μπανάια κατετάγη μόλις 16ος. Στον τελευταίο του γύρο είχε μια πολύ τρομακτική στιγμή που λίγο έλλειψε να οδηγήσει σε πτώση. Αύριο θα δώσει μάχη από το Q1 και αυτό φυσικά δυσκολεύει το έργο του.

