Η βρετανική φίρμα στοχεύει σε είσοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη, ενώ την ίδια ώρα η Cadillac επιβεβαίωσε το πρόγραμμα της για το 2024.

Το πιο περιζήτητο πρωτάθλημα του πλανήτη αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο από το WEC. Η κορωνίδα των αγώνων αντοχής έχει τεράστια αύξηση στη δημοτικότητά της και αποτελεί πόλος έλξης κορυφαίων κατασκευαστών του πλανήτη.

Η μάρκα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα αυτό είναι η McLaren. Οι Βρετανοί σύναψαν συμφωνία με την ομάδα, United Autosports, με την πρόθεση να πάρουν μέρος στην κατηγορία LMGT3 του WEC το 2024, χρησιμοποιώντας την 720S.

Η συνεργασία τους δεν προκαλεί έκπληξη. Πέρα από κορυφαία ομάδα με πολλές διακρίσεις, η United Autosports έχει για συνιδρυτή τον Ζακ Μπράουν, τον CEO της McLaren Racing στη Formula 1. Ωστόσο το έργο της δεν είναι απλό, καθώς θα θεωρηθεί έκπληξη η παρουσία της βρετανικής μάρκας στις συμμετοχές του WEC.

McLaren 🤝 United Autosports



In an exhilarating time of growth for the @FIAWEC, @McLarenAuto has announced its intention to join the LMGT3 grid in 2024, with United Autosports officially nominated as the British manufacturer’s representative team 👊



Find out more:… pic.twitter.com/KJFW4Ve0iY