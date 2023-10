Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει, με το MotoGP να επισκέπτεται την Ινδονησία και την πίστα της Μανταλίκα.

Ο δέκατος-πέμπτος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται με το Grand Prix Ινδονησίας το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου στην πίστα της Μανταλίκα. Πρόκειται για αγώνα επί ασιατικού εδάφους και αυτό σημαίνει... πρωινό ξύπνημα. Απομένουν έξι αγώνες στη φετινή σεζόν, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις επόμενες επτά εβδομάδες.

Η πίστα της Μανταλίκα έκανε το ντεμπούτο της στο MotoGP το 2022. Η διαδρομή έχει μήκος 4,3 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές, 11 δεξιές και έξι αριστερές στροφές. Η πίστα είναι ιδιαίτερα τεχνική με τις πολλές στροφές να κάνουν δύσκολο το έργο των αναβατών, ενώ η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 723 μέτρα. Νικητής το 2022 ήταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της KTM. H Ινδονησία έχει φιλοξενήσει αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος το 1996 και το 1997, ωστόσο σε άλλη διαδρομή.

Έπειτα από τον αγώνα στο Μοτέγκι, το πρωτάθλημα της φετινής σεζόν έχει πάρει «φωτιά». Μόλις τρεις βαθμοί χωρίζουν τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Πέκο Μπανάια της Ducati και τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. Οι δυο τους είναι οι πρωταγωνιστές των τελευταίων Grand Prix και δεν αποκλείεται μετά το τέλος του τριημέρου να έχουμε νέο αναβάτη στην κορυφή της κατάταξης.

Το Grand Prix Ινδονησίας στην πίστα της Μανταλίκα, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου-πέμπτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ινδονησίας σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 14 Οκτωβρίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00-10:45 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 14 Οκτωβρίου

05:40-05:50 – Warm-Up

10:00 – Αγώνας

