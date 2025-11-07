O Βρετανός ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του αποστολή στο Ιντερλάγκος, όμως ξέρει πως έχει πολύ δρόμο μπροστά του στο αγωνιστικό τριήμερο.

Με έναν εντυπωσιακό χρόνο στις κατατακτήριες σπριντ ο Λάντο Νόρις πήρε τη sprint pole στο Grand Prix Βραζιλίας. Ο Βρετανός της McLaren Racing συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο Μεξικό και είναι το φαβορί ώστε να αυξήσει τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών το Σάββατο.

Μετά το πέρας του SQ3 στο οποίο σημείωσε το 1:09,243 ο Νόρις εμφανίστηκε χαρούμενος και ανακουφισμένος με το αποτέλεσμα.

«Ήταν πιο δύσκολο απ’ όσο θα το ήθελα. Ήταν πολύ κοντά όλα τα μονοθέσια. Με τη μαλακή γόμα η Mercedes ήταν πολύ γρήγορη. Είναι πολύ απαιτητικό όταν κάνεις την αλλαγή από τη μεσαία γόμα στη μαλακή στις κατατακτήριες σπριντ. Δεν ξέρεις πόσο πρέπει να πιέσεις ή να μην πιέσεις. Κάναμε τη δουλειά που θέλαμε σήμερα, θέλαμε να ήμασταν οι ταχύτεροι. Δεν νιώθω όσο άνετα ένιωθα στο Μεξικό, δυσκολεύτηκα, όμως πήραμε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα», είπε.

Οδηγική απόλαυση και ένα δύσκολο Σάββατο

Αναφερόμενος στην πίστα του Ιντερλάγκος, ο Νόρις είπε: «Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι από τα καλύτερα πράγματα σε αυτή την πίστα. Οι αγώνες είναι εξίσου ωραίοι όμως ο γύρος των κατατακτήριων δοκιμών είναι δύσκολος, η πίστα έχει αναπηδήσεις και έχει και τις υψομετρικές διαφορές. Είναι απόλαυση, σε αφήνει με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, ειδικά όταν είσαι 1ος. Είναι ακόμα Παρασκευή, έχουμε κι άλλες κατατακτήριες και δύο αγώνες. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα».

Το Σάββατο αναμένεται να βρέχει στο Σάο Πάολο, κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα στον Αγώνα Σπριντ και στις κατατακτήριες δοκιμές. Για τον Νόρις, η μάχη του Σαββάτου ξεκινάει από τώρα.

«Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα βρέχει πολύ το πρωί και θα έχει και ισχυρούς ανέμους. Είμαι χαρούμενος με τη σημερινή ημέρα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα θα επικεντρωθώ στην αυριανή ημέρα», είπε.

