Ο Λάντο Νόρις πήρε το προβάδισμα στο Ιντερλάγκος με την πρώτη θέση στην εκκίνηση του Σπριντ – στην 3η θέση ο Πιάστρι και στην 6η ο Φερστάπεν.

Οι ειδικές κατατακτήριες για το Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας, που καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης του αγώνα του Σαββάτου, ολοκληρώθηκαν στην πίστα του Ιντερλάγκος με τον Λάντο Νόρις της McLaren να κάνει τον ταχύτερο γύρο και να εξασφαλίζει εκκίνηση από την πρώτη θέση. Δίπλα του, στη 2η θέση, θα έχει τον εντυπωσιακό ρούκι Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren θα εκκινήσει από την 3η θέση.

SQ1

Το πρώτο σκέλος του Sprint Qualifying στους αγώνες που έχουν αγώνα Σπριντ έχει μικρότερη διάρκεια (15 αντί για 18 λεπτά) και όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli.

Ο Λάντο Νόρις επιβεβαίωσε την ταχύτητα της McLaren στη Βραζιλία και πήρε με άνεση την πρώτη θέση στην κατάταξη, με διαφορά πάνω από 3 δέκατα από τον Φερστάπεν στη 2η θέση, με τους Αλόνσο και Πιάστρι να ακολουθούν λίγα χιλιοστά πιο πίσω. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Κολαπίντο, Λόσον, Τσουνόντα, Οκόν και Σάινθ.

SQ2

Όπως και στο SQ1, στο δεύτερο σκέλος η διάρκεια ήταν μειωμένη (12 αντί για 15 λεπτά) και επίσης όλοι οι οδηγοί ήταν υποχρεωμένοι να βγουν στην πίστα με μεσαία ελαστικά. Όλα αυτά συνετέλεσαν σε μια έκπληξη, καθώς ο οδηγός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin, μπροατά από τους Νόρις, Ράσελ και Πιάστρι.

Ανάλογου μεγέθους έκπληξη -αν όχι μεγαλύτερη- ήταν ο αποκλεισμός του Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έμεινε στην 11η θέση. H Ferrari δεν ήταν γρήγορη γενικά, καθώς και ο Λεκλέρ δυσκολεύτηκε και κατάφερε να περάσει μόλις στην 9η θέση, ενώ είχε και ένα τετακέ. Μαζί με τον Χάμιλτον, αποκλείστηκαν οι Άλμπον, Γκασλί, Μπορτολέτο και Μπέρμαν.

SQ3

Το τρίτο σκέλος ήταν το μικρότερο της ημέρας, με διάρκεια μόλις 8 λεπτά (αντί για 10), οπότε οι οδηγοί της τελικής δεκάδας έπρεπε να είναι έξτρα προσεκτικοί με το χρόνο τους και με την κίνηση. Επίσης, όλα τα μονοθέσια που συνέχιζαν είχαν πλέον τα μαλακά ελαστικά της Pirelli, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου χρόνου.

Η μάχη που δόθηκε ήταν σκληρή, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Λάντο Νόρις να επικρατεί οριακά επί του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος πήρε τη 2η θέση και άφησε στην 3η τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την 4η θέση και ακολούθησαν οι Αλόνσο, Φερστάπεν, Στρολ, Λεκλέρ, Χατζάρ και Χούλκενμπεργκ.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Ιντερλάγκος θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα