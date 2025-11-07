Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Raicng ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Πορτιμάο.

Το Grand Prix Πορτογαλίας, ο 21ος αγώνας του MotoGP στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις μοτοσικλέτες τους στη διαδικασία των 45 λεπτών και να τις βελτιώσουν βασισμένοι στα δεδομένα που πήραν.

Παρά την απειλή της βροχής, η πρώτη περίοδος δοκιμών πραγματοποιήθηκε σε στεγνή πίστα.

Το όνομα Μάρκεθ δεν «ξεκολλά» από την κορυφή

Ταχύτερος αναβάτης στο FP1 του Πορτιμάο ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing. O Ισπανός ξεκίνησε δυναμικά το τριήμερο παίρνοντας την 1η θέση από την αρχή του FP1 και παρέμεινε εκεί με χρόνο 1:38,145. Ο χρόνος αυτός είναι σχεδόν 2 δευτερόλεπτα πίσω από το ρεκόρ πίστας.

Στη 2η θέση ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, με τον Ιταλό να είναι 0,196 δλ μακριά από την κορυφή. Ο χρόνος του έγινε στο τέλος της διαδικασίας και άφησε 3ο τον Τζακ Μίλερ της Pramac Racing. Οι Ζοάν Ζαρκό της LCR και Πολ Εσπαργκαρό της KTM ήταν στις θέσεις 4 και 5, κάτι που σημαίνει ότι πέντε διαφορετικές μοτοσικλέτες κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις.

Στην 6η θέση ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 και πίσω του βρέθηκε ο Λούκα Μαρίνι της Honda. O Τζοάν Μιρ πήρε την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Πέδρο Ακόστα με KTM και Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Στη διαδικασία αυτή θα οριστούν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 GP Πορτογαλίας