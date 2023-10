Η οδηγία της FIA, οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασίας, έκαναν τον αγώνα του Λουσέιλ εξαντλητικό για τους οδηγούς.

Το Grand Prix του Κατάρ, το πρώτο στο πλαίσιο της δεκαετούς συμφωνίας της συγκεκριμένης χώρας της Μέσης Ανατολής με τη Liberty Media που έχει τα εμπορικά δικαιώματα της Formula 1, ήταν επεισοδιακό.

Εξαντλητικό για τους οδηγούς, με έντονο παρασκήνιο, με κόντρες εντός πίστας, τα είχε όλα. Και ως γνωστόν, ανέδειξε και παγκόσμιο πρωταθλητή, αφού με τη δεύτερη θέση στο Sprint, ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε τον τρίτο τίτλο του σε ισάριθμες σεζόν.

Ένα 24ωρο αργότερα, έδειξε πως αυτή η επιτυχία δεν μειώνει τα κίνητρά του και στον Αγώνα της Κυριακής, πήρε τη δέκατη-τέταρτη φετινή νίκη του και συνολικά 49η στην καριέρα του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Ολλανδός τερμάτισε μπροστά από το δίδυμο της McLaren, με δεύτερο τον Όσκαρ Πιάστρι και τρίτο τον Λάντο Νόρις.

Η οδηγία της FIA

Πριν την εκκίνηση του αγώνα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αποφάσισε να επιβάλει μέγιστο όριο γύρων (18) που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με οποιοδήποτε σετ ελαστικών στον αγώνα. Νωρίτερα, η Pirelli είχε παρουσιάσει στη FIA τα ευρήματα της ανάλυσης των σετ ελαστικών που επέστρεψαν οι ομάδες μετά τα ελεύθερα δοκιμαστικά, τα οποία έδειξαν ότι δεν υπήρχε αρκετά σημαντική μείωση της πιθανότητας μικροσκισίματος στο πλευρικό τοίχωμα, μεταξύ της επιφάνειας και του σκελετού λόγω της πρόσκρουσης στα κερμπ σε ορισμένες στροφές.





Και από το Σάββατο ακόμα, είχαν ληφθεί περαιτέρω μέτρα, με μετατόπιση των ορίων της πίστας στις στροφές 12 και 13 αλλά και τροποποιήσεις στα ωράρια και τις διαδικασίες του Sprint Shootout, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση των ελαστικών. Όπως και έγινε,

Οι στρατηγικές

Στην εκκίνηση, η πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε τη μέση γόμα. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Λιούις Χάμιλτον (Mercedes-AMG), Βάλτερι Μπότας (Alfa Romeo), Κέβιν Μάγκνουσεν (Haas) και Λίαμ Λόοουσον (Scuderia AlphaTauri) που προτίμησαν να ξεκινήσουν με τη μαλακή γόμα, ενώ αντίθετα, ο Σέρχιο Πέρεζ (Red Bull Racing) που εκκίνησε από το pitlane, έβαλε ένα σετ σκληρής γόμας.





Όπως ήταν αναμενόμενο, η μαλακή γόμα επιλέχθηκε μόνο από εκείνους που ήθελαν να κερδίσουν θέσεις στην εκκίνηση ή κοντά στο τέλος του αγώνα, όταν το φορτίο καυσίμου ήταν χαμηλότερο.

Τι λέει η Pirelli

Για όσα έγιναν στην πίστα που βρίσκεται λίγο έξω από τη Ντόχα, μίλησε ο επικεφαλής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα.

Ο Ιταλός είπε: «Αυτό ήταν ένα πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο σε πολλά μέτωπα, το οποίο τελείωσε με έναν αγώνα που, δεδομένων των συνθηκών, είχε ενδιαφέρον και ήταν πολύ αμφιλεγόμενος. Η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών – της FIA, της Formula 1, των ομάδων και των οδηγών – οδήγησε σε ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση στην επίλυση ενός ζητήματος ασφάλειας που μας αφορούσε από πρώτο χέρι. Κατέστη εφικτό για το άθλημα να παρουσιάσει μια ενδιαφέρουσα παράσταση για τους θεατές, με πολλές προσπεράσεις και μονομαχίες, παρά τους περιορισμούς που αναγκάστηκε να επιβάλλει η FIA».





«Τις επόμενες εβδομάδες, θα συνεχίσουμε να αναλύουμε τα ελαστικά που χρησιμοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο για να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να τις δώσουμε στη FIA. Από ό,τι είδαμε, η πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για όλες τις γόμες. Το φαινόμενο αμβλύνονταν όσο η πίστα στρώνονταν με λάστιχο. Η ένταση του ανέμου ήταν ηπιότερη από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, γεγονός που μείωσε την ποσότητα της άμμου και της σκόνης που διοχετεύονταν στην επιφάνεια της πίστας, παρότι δεν εξαφανίστηκαν εντελώς. Η πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης είχε επίσης επίδραση στην απόδοση των ελαστικών, με τις θερμοκρασίες οδοστρώματος να μην πέφτουν κάτω από τους 36 βαθμούς Κελσίου».

Τι ακολουθεί για τα ελαστικά της F1

Η Formula 1 επιστρέφει στην Αμερική, με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγεται στο Όστιν στις 20-22 Οκτωβρίου. Εκεί θα έχουμε και πάλι διαμόρφωση Sprint στο τριήμερο και οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τη γόμα C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή.

Το Σαββατοκύριακο που θα ακολουθήσει, στις 27-29 Οκτωβρίου, η δράση θα συνεχιστεί στην Πόλη του Μεξικού και η τριπλέτα αγώνων δίχως ανάσα, θα ολοκληρωθεί με το Grand Prix Βραζιλίας, που διεξάγεται στο Σάο Πάολο στις 3-5 Νοεμβρίου.

Φωτογραφίες: Pirelli