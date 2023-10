H βρετανική ομάδα ξέχασε έναν από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της αλλά η σύζυγος του Έντριαν Νιούι έχει εξήγηση για αυτό.

Πέρα από τα πολλά και σοβαρά που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του δέκατου-έβδομου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 που έγινε στο Κατάρ, υπάρχουν κι αρκετά θέματα προς συζήτηση που είναι ήσσονος σημασίας αλλά έχουν κι αυτά το ενδιαφέρον τους.

Όπως για παράδειγμα το ατόπημα της McLaren να “ξεχάσει” από το γράφημα για την επίτευξη των 500+1 βάθρων στη Formula 1, έναν από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της – τον Τζένσον Μπάτον!





Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009 αντέδρασε λέγοντας πως αφού τα 26 βάθρα που κατέκτησε με τα χρώματα της δεν μετράνε (μόνοι 6 οδηγοί έχουν κατακτήσει περισσότερα από τους συνολικά 33 που έχουν βρεθεί στο βάθρο εκπροσωπώντας την ιστορική ομάδα), τότε να υπολογίζουν πως έχουν 475!

