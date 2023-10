Η βρετανική ομάδα γιόρτασε την επίτευξη διπλού βάθρου στο Κατάρ με τους Πιάστρι και Νόρις, ωστόσο ξέχασε έναν πρωταθλητή.

Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις πραγματοποίησαν θαυμάσια εμφάνιση στο Grand Prix Κατάρ τερματίζοντας στις θέσεις 2 και 3. Έτσι, σημείωσαν το 500ό και το 501ο βάθρο της McLaren Racing στην ιστορία της στη Formula 1. Μπορεί να βρίσκεται αρκετά πίσω από την πρωτοπόρο Scuderia Ferrari (816 βάθρα), ωστόσο είναι με διαφορά στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Για να γιορτάσει το επίτευγμα αυτό, η McLaren δημοσίευσε μια εικόνα στα social media με τους οδηγούς που έχουν ανέβει στο βάθρο με τα χρώματά της. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο γραφικό: λείπει από αυτό ο Τζένσον Μπάτον.

5️⃣0️⃣0️⃣ (and 501 😉)!!!



Proud of each and every one of them. 🍾🧡 pic.twitter.com/5Td0RIErsL