Σαν Σήμερα: Η αξέχαστη μάχη των Σένα και Μάνσελ (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Λίγοι είναι αυτοί που είχαν τέτοια επίδραση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ο Νταν Γκέρνι που γεννήθηκε πριν από 95 χρόνια. Επιπλέον, σήμερα θα θυμηθούμε έναν από τους πιο εμβληματικούς τερματισμούς στην ιστορία της Formula 1 και το 600ό της Grand Prix. Επίσης, σαν σήμερα δύο πρωταθλητές κέρδισαν αγώνα στο MotoGP.

Σαν σήμερα το 1931, γεννήθηκε ένας από τους πιο επιτυχημένους πολυπράγμονες οδηγούς στην ιστορία των αγώνων, ο Νταν Γκέρνι. Ο Αμερικανός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 1959 με τη Ferrari και υπήρξε ένας εκ των κορυφαίων οδηγών στα 1960s, κερδίζοντας αγώνες στη Formula 1, το IndyCar, το NASCAR, το Can-Am και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Είναι ο μοναδικός που κέρδισε Grand Prix με την Porsche καθώς και ο πρώτος νικητής της Brabham.

Το 1966 ίδρυσε τη δική του ομάδα και το 1967 κατέκτησε την τέταρτη και τελευταία του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στο GP Βελγίου με μια πανέμορφη Eagle Mk1. Την ίδια χρονιά είχε κερδίσει και στις 24 ώρες Λε Μαν, ξεκινώντας το διαχρονικό τελετουργικό πανηγυρισμών με σαμπάνια στο βάθρο. Ο Γκέρνι υπήρξε επίσης ένας αξιόπιστος μηχανικός καινοτομώντας με το «Gurney flap», μια μικρή και απλή προέκταση της πίσω αεροτομής που στοχεύει σε χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και υψηλή απόδοση.

Σαν σήμερα, επίσης το 1940, γεννήθηκε ο τέως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA), Μαξ Μόσλεϊ. Δικηγόρος και ερασιτέχνης οδηγός αγώνων, ο Βρετανός είχε ιδρύσει τη March Engineering το 1969 μαζί με τους Άλαν Ρις, Γκρέιαμ Κόκερ και Ρόμπιν Χερντ, διευθύνοντάς την έως το 1977. Στο διάστημα αυτό αποτέλεσε σημαντικός παράγοντας στις επιτυχίες της φίρμας κυρίως στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, αναλαμβάνοντας από το 1978 ρόλο νομικού συμβούλου στην Ομοσπονδία Κατασκευαστών της FOCA. Για χρόνια ήταν εκπρόσωπός της μαζί με τον Μπέρνι Έκλεστον και το 1991 έγινε πρόεδρος στη FISA, η οποία αναδιοργανώθηκε το 1993 και εξελίχθηκε στη σημερινή FIA. Ο Μόσλεϊ διατηρήθηκε στη θέση του προέδρου στο νέο Σώμα, συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και στη χρήση «πράσινης» τεχνολογίας στα μηχανοκίνητα σπορ. Το 2009 παρέδωσε την προεδρία στον Ζαν Τοντ και δυστυχώς οδηγήθηκε στην αυτοχειρία τον Μάιο του 2021, έχοντας ήδη διαγνωστεί με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Σαν σήμερα το 1986, πραγματοποιήθηκε ένα συναρπαστικό Grand Prix στην πίστα της Χερέθ, για τη Formula 1. Ο αγώνας είχε αρχικά χαρακτηριστεί από την τριπλή μονομαχία μεταξύ της Williams του Νάιτζελ Μάνσελ, της Lotus του Άιρτον Σένα και της McLaren του Αλέν Προστ. Στη θεωρία, ο Βρετανός είχε το ταχύτερο μονοθέσιο και έδειχνε να οδεύει σε μια άνετη νίκη. Ωστόσο, μόλις 10 γύρους πριν τον τερματισμό υπέστη κλατάρισμα σε ελαστικό του και έπρεπε να μπει στα pits. Παρόλο που έχασε σχεδόν 20 δευτερόλεπτα, εκμεταλλεύτηκε τα καινούρια του ελαστικά και την χαρακτηριστική του επιμονή και πέρασε τον Προστ για να ανέβει δεύτερος, πέντε γύρους πριν το τέλος. Όταν μπήκε στον τελευταίο γύρο βρισκόταν ακόμη κάποια δευτερόλεπτα πίσω από τον επικεφαλής Σένα, αλλά κατάφερε να βρεθεί ακριβώς δίπλα του στην έξοδο από την τελευταία στροφή. Τελικά έχασε στο συναρπαστικό photo finish για μόλις 0,014 δευτερόλεπτα, σε έναν από τους κοντινότερους τερματισμούς όλων των εποχών.

Σαν σήμερα το 1997, φιλοξενήθηκε ο 600ός αγώνας της Formula 1, στην Αργεντινή. Ο Ζακ Βιλνέβ κατέκτησε τη νίκη με τη Williams κρατώντας πίσω του τον Έντι Ιρβάιν της Scuderia Ferrari. Η τρίτη θέση καταλήφθηκε από την Jordan του Ραλφ Σουμάχερ, ο οποίος είχε γίνει τότε ο νεότερος οδηγός της Formula 1 που ανέβηκε στο βάθρο.

GP de Argentina 1997, Irvine persigue a Villeneuve en las últimas vueltas buscando la victoria y las tribunas explotan ante una posible victoria de Ferrari. Finalmente al británico no le iba a alcanzar.

(Yo estaba en esa carrera con 3 años)#F1 #Williams #essereFerrari pic.twitter.com/g5ChwxYZev January 13, 2022

Σαν σήμερα το 2008, έλαβε χώρα ο τρίτος αγώνας της σεζόν του MotoGP, στην Πορτογαλία και την πίστα του Εστορίλ. Το αγωνιστικό τριήμερο μονοπωλήθηκε από την Yamaha του Χόρχε Λορένθο, ο οποίος εκκίνησε από την pole position και κατέκτησε τη νίκη καταγράφοντας και τον ταχύτερο γύρο. Ο Ντάνι Πεντρόζα τερμάτισε ελάχιστα πίσω του στη δεύτερη θέση, με τρίτο τον Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2014, διεξήχθη ο δεύτερος αγώνας του MotoGP για εκείνη τη σεζόν, στις ΗΠΑ. Έναν χρόνο μετά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα στην ίδια πίστα, ο πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, επανέλαβε την ίδια επίδοση. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος αναβάτης μετά το 1995 και τον Ντούχαν που κέρδισε τους πρώτους δύο αγώνες της σεζόν εκκινώντας από την pole position. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόζα στο 1-2 της Honda, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο της Ducati.

