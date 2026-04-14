Η κόντρα των Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο Τότο Βολφ αναγκάστηκε να τους θέσει εκτός ομάδας.

Μία άγνωστη πτυχή της πιο εκρηκτικής εσωτερικής μάχης της σύγχρονης Formula 1 αποκάλυψε ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG. O Αυστριακός αποκάλυψε πως πίσω στο 2016 είχε ενημερώσει τους Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ πως θα τους απομακρύνει από την ομάδα.

Οι δύο οδηγοί συνυπήρχαν στη Mercedes τέσσερα χρόνια, με τη σχέση τους να φτάνει στο σημείο να είναι μέχρι και εχθρική.

Το σημείο που ξεπεράστηκαν τα όρια

Στο Grand Prix Ισπανίας του 2026 οι δύο οδηγοί είχαν σύγκρουση στον εναρκτήριο γύρο με αποτέλεσμα να βγουν εκτός αγώνα. Το συμβάν δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της Mercedes, με αποτέλεσμα το κλίμα εσωτερικά να γίνει χειρότερο. Εκείνον τον αγώνα είχε κερδίσει ο Μαξ Φερστάπεν, στην πρώτη του εμφάνιση με τη Red Bull Racing.

Μιλώντας στην Athletic, o Βολφ θυμήθηκε το περιστατικό και τα πρώτα λόγια που είχε πει στους οδηγούς του: «Εκπροσωπείτε τη Mercedes και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν αφορά μόνο εσάς».

Ο Αυστριακός ξεκαθάρισε πως υπήρχε ένας και μόνο απαράβατος κανόνας στη γερμανική ομάδα: «Ήταν ανταγωνιστές, το αποδεχόμαστε. Τους αφήνουμε να αγωνίζονται μεταξύ τους, αρκεί να σέβονται κάποιες ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Και αυτή είναι πολύ απλή: να μην συγκρούονται μεταξύ τους. Και ποτέ δεν είχα κανέναν φόβο να το ξεκαθαρίσω αυτό με απόλυτο τρόπο».

Lewis Hamilton and Nico Rosberg crash out in Spain



Οι συνέπειες της σύγκρουσης

Η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη αφορά τη στιγμή που η Mercedes αποφάσισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους οδηγούς της. Ο Βολφ όπως ανέφερε, ήταν πρόθυμος να φτάσει στα άκρα.

«Το 2016, ο Ρόσμπεργκ και ο Χάμιλτον συγκρούστηκαν, και μετά συγκρούστηκαν ξανά. Οπότε τους απέλυσα. Πήρα τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Ντίτερ Ζέτσε, και του είπα: “Πρέπει να υπογράψεις κάτι”. Με πήρε πίσω και με ρώτησε: “Απολύεις και τους δύο οδηγούς;” Και του είπα “ναι”, γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβαιναν πόσο σημαντική είναι η ομάδα και το brand πάνω από τους ίδιους».

Ο Βολφ εξήγησε ότι εκείνη τη στιγμή στάλθηκε ακόμη και σχετικό μήνυμα στους δύο οδηγούς, ενημερώνοντάς τους για την επικείμενη απόλυση.

Όταν άλλαξαν οι ισορροπίες

Λίγες ημέρες αργότερα, η Mercedes κάλεσε εκ νέου τους δύο οδηγούς στο εργοστάσιο ώστε να μιλήσουν απευθείας με τον Βολφ. Ο Αυστριακός εν τέλει έκανε πίσω, όμως ξεκαθάρισε η επόμενη φορά θα είχε πραγματικές συνέπειες.

«Την Τετάρτη τους καλέσαμε και τους είπαμε: “Ελάτε αύριο να μιλήσουμε”. Το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν ήξερα ποιος έφταιγε. Γιατί είναι πολύπλοκο. Όπως όλα στη ζωή, δεν είναι ποτέ 100% λάθος κάποιος. Μπορεί να είναι 50-50. Μπορεί να είναι 51-49. Μπορεί να είναι 70-30. Και δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό που τους είπα είναι ότι αν συμβεί ξανά, κάποιος θα φύγει. Και μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να διώξω τον λάθος άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πληρώνουν τα σπίτια τους και δουλεύουν στα εργοστάσια. Τι πιστεύουν αυτοί; Ότι εσείς οι δύο συγκρούεστε επειδή δεν συμπαθείτε ο ένας τον άλλον; Αυτό επηρεάζει άμεσα τη ζωή 2.500 ανθρώπων. Ποιοι νομίζετε ότι είστε; Και αυτή είναι μια κατανόηση που πρέπει να έχετε ως οδηγοί», ανέφερε.

Εκείνη τη σεζόν πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Νίκο Ρόσμπεργκ.

