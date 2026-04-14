Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον κέρδισε τον 1.000ό αγώνα της F1 (vid)

Σαν σήμερα το 2002, έλαβε χώρα ο τέταρτος αγώνας της σεζόν στη Formula 1, με το GP Σαν Μαρίνο στην Ίμολα. Δεδομένης της απόλυτης κυριαρχίας της Ferrari, ο αγώνας είχε ελάχιστο ενδιαφέρον, με τον Μίκαελ Σουμάχερ να επικρατεί άνετα και να κατακτά τη νίκη. Μάχη υπήρξε ανάμεσα στους Ρούμπενς Μπαρικέλο και Ραλφ Σουμάχερ για τη 2η θέση, με τον Βραζιλιάνο να επικρατεί εν τέλει του Γερμανού και να κάνει το 1-2 για τη Ferrari εντός έδρας.

Σαν σήμερα το 2013, ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε με την Ferrari επικρατώντας στο GP Κίνας, στον τρίτο αγώνα της σεζόν. Ο Ισπανός προσπέρασε τον Κίμι Ράικονεν στην εκκίνηση, παίρνοντας την πρωτοπορία από τον poleman, Λιούις Χάμιλτον, ελάχιστους γύρους αργότερα. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes ανέβηκε τελικά στο τρίτο σκαλί του βάθρου, πίσω από τον Φινλανδό.

Σαν σήμερα, επίσης το 2013, ο Σεμπαστιέν Οζιέ συνέχισε το ονειρικό ξεκίνημα της πρωτάρας Volkswagen στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), επικρατώντας στο Ράλλυ Πορτογαλίας και σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μίκο Χίρβονεν της Citroen, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα.

Σαν σήμερα το 2019, πραγματοποιήθηκε ο 1000ος αγώνας στην ιστορία της Formula 1, στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάης. Ο Λιούις Χάμιλτον κυριάρχησε απόλυτα και πήρε τη νίκη, μπροστά από τον teammate του, Βάλτερι Μπότας. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο 1-2 της Mercedes στη σεζόν, κάτι που δεν είχε επαναληφθεί από το 1992 και την Williams. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Scuderia Ferrari, τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, η πίστα του Circuit of the Americas φιλοξένησε τον τρίτο αγώνα της σεζόν του MotoGP. Ο Άλεξ Ρινς κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία, οδηγώντας παράλληλα την Suzuki στις επιτυχίες στο θεσμό, για πρώτη φορά μετά το GP Μεγάλης Βρετανίας του 2016. Ο Ισπανός κράτησε πίσω του τον Βαλεντίνο Ρόσι της Yamaha, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση και απέτυχε να πάρει την έβδομη συνεχόμενη νίκη του στη συγκεκριμένη διαδρομή.

