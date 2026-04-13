Η Formula 1 προέβη σε αλλαγές στους κανονισμούς του cost cap, ένα σύστημα που έχει αλλάξει το σπορ από τότε που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.

Η Formula 1 εισήλθε το 2026 σε μια νέα φάση και σε οικονομικό επίπεδο, με το cost cap (σ.σ. το όριο δαπανών των ομάδων) να αυξάνεται στα 215 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή που, σε πρώτη ανάγνωση, μοιάζει μεγάλη, αλλά στην πράξη συνδέεται με τη συνολική αναδιάρθρωση των οικονομικών κανονισμών.

Τι είναι το cost cap

Το cost cap ή αλλιώς budget cap εισήχθη το 2021 ως μέρος των οικονομικών κανονισμών της Formula 1. Κύριος στόχος του είναι να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ των ομάδων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωταθλήματος.

Μέχρι τότε, οι δαπάνες των ομάδων ήταν ουσιαστικά ανεξέλεγκτες, επιτρέποντας στις μεγαλύτερες ομάδες να επενδύουν σημαντικά περισσότερα σε τεχνολογία, προσωπικό και υποδομές, κάτι που μεταφραζόταν άμεσα σε πλεονέκτημα εντός πίστας. Το cost cap ήρθε να εξισορροπήσει αυτή την κατάσταση, περιορίζοντας τα ποσά που μπορούν να δαπανηθούν για την απόδοση του μονοθεσίου.

Το όριο δαπανών καλύπτει κάθε δραστηριότητα που επηρεάζει άμεσα την απόδοση του μονοθεσίου. Αυτό περιλαμβάνει την έρευνα και εξέλιξη, τον σχεδιασμό, την παραγωγή εξαρτημάτων και τις αεροδυναμικές αναβαθμίσεις.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως νομικά, marketing ή εταιρικά κόστη. Επιπλέον ούτε οι μισθοί των οδηγών και των κορυφαίων στελεχών των ομάδων περιλαμβάνονται στο cost cap. Επίσης εξαιρούνται τα έξοδα μετακίνησης, καθώς και προγράμματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την απόδοση στην πίστα.

What a start to the season for @MercedesAMGF1! 😮‍💨



Here's their best bits from the first three rounds 👀👇#F1 pic.twitter.com/w6aCgYNW0m April 10, 2026

Οι αλλαγές του 2026

Το cost cap καθιερώθηκε το 2021 και ορίστηκε στα 145 εκατομμύρια δολάρια. Σταδιακά μειώθηκε στα 135 εκατομμύρια μέχρι το 2023, όπου και παρέμεινε ως βάση.

Για το 2026, το όριο δαπανών των ομάδων αυξήθηκε στα 215 εκατομμύρια, όμως η αύξηση αυτή δεν είναι τόσο «καθαρή» όσο φαίνεται. Ο βασικός λόγος είναι ότι πλέον ενσωματώνονται κόστη που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός.

POV: You have a bird's-eye view of the Shanghai pit lane 🤩👀#F1 pic.twitter.com/Nq5ruho52q April 9, 2026

Ορισμένα έξοδα που μέχρι τώρα δεν υπολογίζονταν στο cost cap, πλέον μπαίνουν μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, καταργήθηκε το ξεχωριστό όριο επενδύσεων των 36 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τετραετίας και στη θέση του πλέον υπολογίζονται μέσα στο όριο τα ετήσια κόστη απόσβεσης αυτών των επενδύσεων. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου εργασίας προσωπικού, καθώς οποιαδήποτε εμπλοκή σε πρόγραμμα ομάδας F1 υπολογίζεται πλέον πλήρως στο όριο δαπανών.

Οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν και ορισμένες προσαρμογές για μεγαλύτερη ευελιξία. Οι ομάδες μπορούν να μεταφέρουν έως 2 εκατομμύρια δολάρια από μη χρησιμοποιημένο budget στην επόμενη χρονιά, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για επιπλέον προσαρμογές σε περιπτώσεις ομάδων που λειτουργούν σε χώρες με υψηλό κόστος ζωής.

Παράλληλα, ορισμένα κόστη, όπως αυτά που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σίτιση, εξαιρούνται πλέον ρητά από το όριο.

Kicking off the season strong for Lewis! 💪



Will he be able to keep up the momentum for the rest of the season? 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/wF5h7L5ISw — Formula 1 (@F1) April 8, 2026

Cost cap και στους κινητήρες

Από το 2023 έχει εφαρμοστεί στους κατασκευαστές κινητήρων ξεχωριστό cost cap. Αυτό σχετίζεται με την εξέλιξη των κινητήρων και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων κατασκευαστών, όπως η Honda, η Ford σε συνεργασία με τη Red Bull Racing, αλλά και η Audi.

Για το 2026, το όριο αυτό αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τα 190 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να καλύψει όχι μόνο την εξέλιξη αλλά και την παραγωγή και υποστήριξη των νέων κινητήρων.

Μέσα στο νέο πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο μηχανισμός ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει σε κατασκευαστές που υστερούν σε απόδοση να έχουν επιπλέον δυνατότητες εξέλιξης, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, ώστε να μειωθούν οι διαφορές.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.