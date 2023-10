Ανησυχητικές ήταν οι δηλώσεις του Καναδού οδηγού της Aston Martin, έπειτα από έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό αγώνα στο Κατάρ.

Έναν από τους δυσκολότερους αγώνες της καριέρας τους έκαναν οι 19 οδηγοί που πήραν μέρος στο Grand Prix Κατάρ. Έπειτα από τους 57 γύρους στους οποίους επικράτησε ο Μαξ Φερστάπεν, πολλοί ήταν σε κακή σωματική και πνευματική κατάσταση.

Κάποιοι στο parc-ferme έφτασαν στα όρια της λιποθυμίας, άλλοι έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια του Grand Prix, ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο με συμπτώματα αφυδάτωσης. Ο Λανς Στρολ ανέδειξε ακόμη περισσότερο την τρομακτική κατάσταση στο Κατάρ.

Μετά το τέλος του αγώνα, αποκάλυψε πως έχανε τις αισθήσεις του ενώ ήταν πίσω από το τιμόνι της AMR23: «Τερμάτισα στην 9η θέση αλλά νομίζω πως πήρα δύο ποινές. Έχανα τις αισθήσεις μου μέσα στο μονοθέσιο την ώρα του αγώνα. Το πρόβλημα είναι πως έβαψαν τα κερμπ, η πίστα έγινε πιο στενή κι έτσι δεν μπορείς να νιώσεις τα κερμπ όταν περνάς από πάνω. Προσπαθείς να δεις συνέχεια που βρίσκεσαι. Το πρόβλημα όμως είναι πως δεν μπορούσα να δω καλά γιατί είχα τάσεις για λιποθυμία. Έχανα συνεχώς τις αισθήσεις μου και έβλεπα θολά. Η κατάστασή μου γινόταν ολοένα και χειρότερη στους τελευταίους 20 γύρους του αγώνα».

Lance Stroll is seriously unwell after the finish of #QatarGP pic.twitter.com/LILYl11zW4