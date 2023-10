Οι υψηλές θερμοκρασίες ταλαιπώρησαν σε τέτοιο βαθμό τους οδηγούς, που άλλοι έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Κατάρ, άλλοι λίγο έλειψε να λιποθυμήσουν.

Ιδιαίτερα σκληρός αποδείχθηκε ο αγώνας στο Κατάρ για τους οδηγούς της Formula 1. Οι υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο κόκπιτ αλλά και ο γρήγορος ρυθμός λόγω των πολλών pit stop ταλαιπώρησαν αφάνταστα τους οδηγούς.

Ορισμένοι - όπως ο Όσκαρ Πιάστρι - χαρακτήρισαν τον αγώνα ως τον πιο δύσκολο από πλευράς συνθηκών που έχουν δώσει στην καριέρα τους. Μάλιστα αρκετοί χρειάστηκε να επισκεφθούν το ιατρικό κέντρο της πίστας.

Ο Εστεμπάν Οκόν ανέφερε στους μηχανικούς του ότι έκανε εμετό κατά τον 15 γύρο του Grand Prix.

Ο Λανς Στρολ δυσκολεύτηκε να βγει από το μονοθέσιο της Aston Martin και ζήτησε βοήθεια από το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Lance Stroll is seriously unwell after the finish of #QatarGP pic.twitter.com/LILYl11zW4

Ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing χρειάστηκε βοήθεια από έναν μηχανικό του, προκειμένου να βγει από το μονοθέσιο.

The Williams mechanic having to help Alex to get out of his car🥹 I hope he is ok pic.twitter.com/akBBP3O3Zj