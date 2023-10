Χαρούμενος με το τρίτο συνεχόμενο βάθρο του ήταν ο Βρετανός οδηγός της McLaren μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στο Κατάρ.

Στα πέντε βάθρα στη φετινή αγωνιστική χρονιά έφτασε ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing, τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix Κατάρ, πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν, και τον teammate του Όσκαρ Πιάστρι. Έτσι, η ομάδα του Ουόκινγκ, για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα είχε και τα δύο της μονοθέσια εντός των τριών πρώτων θέσεων.

Για να καταταγεί 3ος, ο Νόρις έπρεπε να κάνει πολλά προσπεράσματα και να ακολουθήσει έναν δαιμονιώδη ρυθμό. Για την εμπειρία του στους 57 γύρους της Λουσέιλ, ο Βρετανός είπε: «Ήταν ένας τρομερός αγώνας από τον πρώτο έως τον τελευταίο γύρο. Είχα καλό πρώτο γύρο, έμαθα από τα χθεσινά μου λάθη, δοκίμασα να πάρω πιο κλειστή γραμμή και αυτό δούλεψε. Έκανα καλή εκκίνηση, είχα καλό ρυθμό. Είμαι χαρούμενος, είμαι ιδρωμένος, έχω σκάσει από τη ζέστη και είμαι λίγο κουρασμένος. Η ομάδα έκανε τρομερή δουλειά για το τρίτο σερί βάθρο και κάναμε pit-stop 1,8 δευτερόλεπτα».

LANDO IS ON THE PODIUM TOO! 👏@LandoNorris brings it home in P3! 🥉 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/lD5PuEcub5