Ιδιαίτερα καταπονημένος μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στο Λουσέιλ ήταν ο Αυστραλός, ο οποίος ανέβηκε και πάλι στο βάθρο.

Με εξαιρετικό τρόπο ολοκληρώθηκε το Grand Prix Κατάρ της Formula 1 για τον Όσκαρ Πιάστρι. Μπορεί η νίκη να πήγε στον Μαξ Φερστάπεν, ωστόσο ο Αυστραλός πήρε το μέγιστο τερματίζοντας δεύτερος και απέδειξε για μία ακόμη φορά το μεγάλο ταλέντο του.

Το Σάββατο κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ και την Κυριακή μάζεψε 18 βαθμούς, για τους οποίους ίδρωσε για να τους πάρει. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Πιάστρι μίλησε για την εμπειρία του στο Κατάρ.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο στόχος μου ήταν να κερδίσω θέσεις στην πρώτη στροφή. Είχαμε εντυπωσιακό ρυθμό, ξεκάθαρα ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας της ζωής μου», ανέφερε.

YES, @OSCARPIASTRI . 🙌 That's P2, Oscar is on the podium once again! 🥈 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/bv9fZ64Yr3

Επιπλέον ρωτήθηκε από τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ σχετικά με την πρόκληση των συνθηκών στην πίστα του Λουσέιλ: «Έκανε πολλή ζέστη. Όπως είπε ο Λάντο, με τα τρία pit-stop πηγαίναμε flat-out σε όλο τον αγώνα. Κάναμε 57 γύρους κατατακτηρίων, το οποίο το νιώθω. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, χαίρομαι που πήρα ακόμη ένα βάθρο και άντεξαν τα ελαστικά».

Με το 2-3 στο Κατάρ, η McLaren μείωσε δραματικά τη διαφορά από την Aston Martin στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Πλέον τους χωρίζουν μόλις 11 βαθμοί, με πέντε αγώνες για το φινάλε του 2023.

We're just going to give Oscar a minute before we get his video message for the fans...#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/YIJQpqOc4Y