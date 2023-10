Ο οδηγός της McLaren κατέκτησε στο Λουσέιλ την πρώτη του νίκη σε αγώνα Sprint.

Μπορεί η προσοχή να στράφηκε στον δεύτερο Μαξ Φερστάπεν επειδή σφράγισε και μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο του 2023, όμως το πρόσωπο της ημέρας αγωνιστικά, αναμφίβολα ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι.

Ο οδηγός της McLaren εκκίνησε από την πρώτη θέση της σχάρας εκκίνησης και παρότι στην αρχή έχασε την πρωτοπορία από τον Τζορτζ Ράσελ που είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών, ανέκτησε την πρωτοπορία και κατέκτησε για πρώτη φορά στην σύντομη καριέρα του στην F1, την καρό σημαία!

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πιάστρι απάντησε στις ερωτήσεις του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή, Νίκο Ρόσμπεργκ: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν αγχωτικός αγώνας. Βλέποντας όσους είχαν τη μαλακή γόμα να κερδίζουν έδαφος στην εκκίνηση, νόμιζα πως είχαμε πρόβλημα. Όμως η πτώση στην απόδοση των ελαστικών μαλακής γόμας ήρθε πολύ γρήγορα. Ήταν ωραίος αγώνας. Τα αυτοκίνητα ασφαλείας με βοήθησαν σήμερα, ειδικά όταν ο Μαξ βρέθηκε πίσω μου. Είχαμε καλό ρυθμό, στον αγώνα χρειάστηκε διαχείριση των ελαστικών αλλά γενικά κάναμε πολύ καλή δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος».

«Όταν έπεσα δεύτερος νόμιζα πως είχαμε πρόβλημα αλλά ο ρυθμός μας ήταν καλός και η πρώτη νίκη σε αγώνα Sprint, ακούγεται πολύ ωραία!».

