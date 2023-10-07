F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ
Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε τον τίτλο των οδηγών ενώ η Red Bull έχει πάρει των κατασκευαστών εδώ και καιρό.

» Τι έγινε στο Σπριντ του GP Κατάρ

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT407
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT223
3Lewis HamiltonMERCEDES194
4Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES175
5Carlos SainzFERRARI153
6Charles LeclercFERRARI135
7Lando NorrisMCLAREN MERCEDES121
8George RussellMERCEDES120
9Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES65
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES47
11Pierre GaslyALPINE RENAULT46
12Esteban OconALPINE RENAULT38
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES23
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI6
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT3
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
19Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
20Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
21Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
22Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT630
2MERCEDES314
3FERRARI288
4ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES222
5MCLAREN MERCEDES186
6ALPINE RENAULT84
7WILLIAMS MERCEDES23
8HAAS FERRARI12
9ALFA ROMEO FERRARI10
10ALPHATAURI HONDA RBPT5

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