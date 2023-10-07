F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του Κατάρ
Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε τον τίτλο των οδηγών ενώ η Red Bull έχει πάρει των κατασκευαστών εδώ και καιρό.
» Τι έγινε στο Σπριντ του GP Κατάρ
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|407
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|223
|3
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|194
|4
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|175
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|153
|6
|Charles Leclerc
|FERRARI
|135
|7
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|121
|8
|George Russell
|MERCEDES
|120
|9
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|65
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|47
|11
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|46
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|38
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|23
|14
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|3
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|3
|19
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|20
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|21
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
|22
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|630
|2
|MERCEDES
|314
|3
|FERRARI
|288
|4
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|222
|5
|MCLAREN MERCEDES
|186
|6
|ALPINE RENAULT
|84
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|23
|8
|HAAS FERRARI
|12
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|5