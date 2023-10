Ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή λίγους γύρους πριν από τον τερματισμό του Σπριντ στο Κατάρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι και επίσημα ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 για το 2023. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο, όταν στον 110 γύρο του Σπριντ ο Σέρχιο Πέρεζ, που ήταν ο μοναδικός διεκδικητής που είχε μείνε στην κούρσα, εγκατέλειψε τον αγώνα μετά την εμπλοκή του σε μια τριπλή σύγκρουση με τους Εστεμπάν Οκόν και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Έτσι, ο Φερστάπεν, ανεξάρτητα από τη θέση που θα πάρει στο Σπριντ, στο τέλος του θα στεφθεί πρωταθλητής για τρίτη φορά στην καριέρα του, μετά τους τίτλους που κατέκτησε το 2021 και το 2022.

» Τι έγινε στο Σπριντ του GP Κατάρ

SAFETY CAR DEPLOYED AGAIN! (LAP 11/19)



A three-car sandwich between Ocon, Hulkenberg and Perez takes them all out of the race#QatarGP #F1Sprint pic.twitter.com/3wW4vVhuHd