Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Λουσέιλ για τον τέταρτο φετινό Αγώνα Σπριντ.

Λίγες στιγμές απέμειναν για τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κατάρ, το δέκατο έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023. Ο αγώνας που θα έχει διάρκεια 19 γύρους αναμένεται με αγωνία έπειτα από τα αποτελέσματα του Sprint Shootout.

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. O Αυστραλός έκανε την καλύτερη δουλειά στο SQ3 και θα έχει δίπλα του τον teammate του, Λάντο Νόρις. Η βρετανική ομάδα πήρε το πρώτο της 1-2 από το 2012 και θέλει να το μετουσιώσει σε νίκη.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στον Αγώνα Σπριντ, όμως δεν θα διστάσει από την 3η θέση να πάει για τη νίκη. Δίπλα του θα έχει τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG.

Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari βρίσκονται στις θέσεις 5 και 6, με την ιταλική ομάδα να υστερεί σε ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα Grand Prix. Οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Σέρχιο Πέρεζ συνθέτουν την τέταρτη σειρά, με τους δύο να ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι θα κάνουν οι Φερνάντο Αλόνσο και Έστεμπαν Οκόν που συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Ο Λιούις Χάμιλτον εκκινεί 12ος και ο στόχος του είναι να σκοράρει βαθμούς. Ο Βρετανός μάχεται για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών, ενώ θέλει βαθμούς για την ομάδα του, που μάχεται για τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές, έναντι της Ferrari.

SPRINT STARTING GRID 📊



The provisional starting grid for #F1Sprint is looking spicy! 🔥#QatarGP #F1 pic.twitter.com/Jo0Icqdlim