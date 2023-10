O Όσκαρ Πιάστρι ήταν εντυπωσιακός στο Sprint Shootout του Κατάρ κερδίζοντας τους Νόρις και Φερστάπεν.

Το Sprint Shootout, η διαδικασία που καθορίζει τη σειρά εκκίνησης του Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου για το GP Κατάρ, είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο νεαρός Αυστραλός της McLaren, και ρούκι της F1, για πρώτη φορά στην καριέρα του θα βρεθεί στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Δίπλα του, στη δεύτερη θέση, θα έχει τον Λάντο Νόρις, με τις McLaren να εμφανίζονται ιδιαίτερα δυνατές στην Ντόχα, και από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Εκτός 10άδας έμεινε ο Χάμιλτον.

SQ1

To Sprint Shootout ξεκίνησε με 20 λεπτά καθυστέρηση, καθώς για λόγους ασφαλείας των ελαστικών έγιναν αλλαγές στις στροφές 12 και 13 της πίστας και δόθηκε στους οδηγούς μία έξτρα περίοδος 10 λεπτών για να εξοικειωθούν με τις αλλαγές.

Όταν το πρώτο σκέλος ξεκίνησε, τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με τους οδηγούς να πρέπει να έχουν στο νου τους εκτός από το χρόνο και τα όρια της πίστας, που στις κατατακτήριες της Παρασκευής κόστισαν σε πολλούς από αυτούς μια καλύτερη θέση στην εκκίνηση.

Ο Τζορτζ Ράσελ ανέβηκε στο τέλος στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τους Φερστάπεν και Νόρις, ενώ ο Λεκλέρ εξασφάλισε την είσοδό του στη 15άδα την τελευταία στιγμή. Οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να προκριθούν για τη συνέχεια ήταν οι Στρολ (ξανά), Άλμπον, Τσουνόντα, Μάγκνουσεν και Σάρτζεντ.

SQ2

Στο διάρκειας 12 λεπτών δεύτερο σκέλος του Sprint Shootout, οι 15 οδηγοί που συνέχιζαν βγήκαν στην πίστα επίσης με τα μεσαία ελαστικά, όπως επιβάλλεται για τα δύο πρώτα σκέλη αυτής της διαδικασίας. Και πάλι οι διαγραφές χρόνων λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας έπεφταν... σωρηδόν, με τους Χάμιλτον και Λεκλέρ να παίρνουν την πικρή γεύση στα πρώτα λεπτά.

Κι ενώ ο Λεκλέρ κατάφερε να περάσει, ο Χάμιλτον αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη του SQ2, καθώς και ο δεύτερος χρόνος του διαγράφηκε και έμεινε στη 12η θέση. Την ώρα που ο Λάντο Νόρις ανέβαινε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τους Ράσελ και Πέρεζ, οι άλοι τέσσερις οδηγοί που αποκλείστηκαν μαζί με τον Χάμιλτον ήταν οι Γκασλί, Μπότας, Λόσον και Ζου.

SQ3

Το τρίτο σκέλος είχε διάρκεια μόνο 8 λεπτά και δεν υπήρχε μεγάλο περιθώριο λάθους για τους οδηγούς. Στο SQ3 όμως έβαλαν τη μαλακή γόμα των ελαστικών για να κυνηγήσουν με αυτήν τον καλύτερο δυνατό χρόνο, που θα εξασφάλιζε την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση του Σπριντ.

Ο Φερστάπεν έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο στο ξεκίνημα αλλά είδε το χρόνο του να διαγράφεται για το γνωστό λόγο με τα όρια της πίστας. Έτσι, στην κορυφή ανέβηκαν αρχικά οι δύο McLaren με τον Νόρις λίγα χιλιοστά ταχύτερο από τον Πιάστρι.

Εκτός από του Φεστάπεν, διαγράφηκε και ο πρώτος γύρος του Λεκλέρ, ο οποίος επίσης έπρεπε να ξαναπροσπαθήσει. Ο Φερστάπεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του αλλά δεν απείλησε τις McLaren, μένοντας στην 3η θέση. Έτσι, η μάχη για την pole εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα σε Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Ο νεαρός Αυστραλός ήταν αυτός που επικράτησε, με διαφορά μικρότερη από 1 δέκατο του δευτερολέπτου, αφήνοντας τον Νόρις στη 2η θέση. Ο Φερστάπεν ήταν 3ος και ακολούθησαν οι Ράσελ, Αλόνσο, Σάινθ, Λεκλέρ, Χούλκενμπεργκ, Πέρεζ και Οκόν.

UPDATE: Μετά το τέλος της περιόδου ανακοινώθηκε ότι ο χρόνος του Αλόνσο ακυρώθηκε, επομένως ο Ισπανός έπεσε στην 9η θέση και οι Σάινθ, Λεκλέρ, Χούλκενμπεργκ και Πέρεζ κέρδισαν από μία θέση στην εκκίνηση του Σπριντ.

Ο αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 20:30 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα