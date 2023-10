Απών από ακόμη έναν αγώνα της Formula 1 θα είναι ο Αυστραλός, καθώς κρίθηκε ανέτοιμος δεν θα πάρει μέρος στο επερχόμενο Grand Prix του Κατάρ.

Η Scuderia AlphaTauri ανακοίνωσε το οδηγικό της δίδυμο για τον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στην πίστα Λουσέιλ. Όπως συνέβη στα τελευταία τέσσερα Grand Prix, έτσι και στο Κατάρ, οι Γιούικι Τσουνόντα και Λίαμ Λόουσον θα εκπροσωπήσουν την ιταλική ομάδα.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο θα απουσιάσει από τον αγώνα, καθώς δεν έχει αναρρώσει ακόμη πλήρως από τον τραυματισμό του. Ο Αυστραλός είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας και έσπασε τον καρπό του. Έκτοτε υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει με μόλις δύο συμμετοχές στη φετινή σεζόν.

