Το ατύχημα - που ευτυχώς δεν προκάλεσε τραυματισμό - συνέβη στην οβάλ πίστα Talladega Superspeedway, στην πολιτεία της Αλαμπάμα.

Το Truck Series είναι ένας από τους θεσμούς του NASCAR, με αγωνιστικά αυτοκίνητα που βασίζονται σε pick up. Στον πρόσφατο αγώνα στο Talladega Superspeedway κατά τη διάρκεια του pit stop, το αγωνιστικό #38 μπήκε για αλλαγή ελαστικών.

Ο οδηγός Ζέιν Σμιθ πάτησε πιο έντονα το φρένο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γυρίσει στο πλάι. Αντιλαμβανόμενος τι επρόκειτο να συμβεί, ο μηχανικός Τσαρλς Πλανκ άφησε τα δύο ελαστικά που κρατούσε στα χέρια του και έκανε ένα μικρό άλμα.

Ως αποτέλεσμα, πέρασε πάνω από το πίσω μέρος του αγωνιστικού και γλίτωσε το σοβαρό τραυματισμό. «Ευτυχώς χτύπησα πάνω στο κάλυμμα του πίσω χώρου και δεν με πήρε το αυτοκίνητο από κάτω», δήλωσε ο Πλανκ που συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα στη συνέχεια του αγώνα.

