Ο Χόρχε Μαρτίν επικράτησε στο βρεγμένο Μοτέγκι που δεν ολοκληρώθηκε λόγω της καταρρακτώδους βροχής.

Το GP Ιαπωνίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, όσος έγινε τουλάχιστον, με τη δυνατή βροχή να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής και έκανε το νταμπλ, μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου, αφού βρισκόταν στην πρώτη θέση τη στιγμή της διακοπής. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo πήρε τη 2η θέση και ο Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda επέστρεψε στο βάθρο με την 3η θέση που πήρε στον αγώνα.

Εκκίνηση

Τα πράγματα στο Μοτέγκι έγιναν περίπλοκα από την αρχή, καθώς ο συννεφιασμένος ουρανός πάνω από την πίστα άρχισε να ρίχνει τις πρώτες σταγόνες της βροχής ελάχιστα λεπτά πριν από την εκκίνηση. Ωστόσο, οι αναβάτες πήραν κανονικά τις θέσεις τους στο grid με σλικ ελαστικά στις μοτοσικλέτες τους και έτοιμοι να μπουν στα pit και να τις αλλάξουν όταν χρειαστεί.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο poleman Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε καλά και έστριψε πρώτος, μπροστά από τους Μίλερ και Μπανάια. Στον πρώτο γύρο έγιναν μερικές πολύ σκληρές μάχες για τις πρώτες θέσεις, ωστόσο στο τέλος του οι περισσότεροι μπήκαν στα pit για να αλλάξουν μοτοσικλέτες και να πάρουν αυτές που είχαν ελαστικά για βροχή.

Ωστόσο, δεν μπήκαν όλοι. Οι Πίρο, Κουαρταραρό, Μπορμπιντέλι, Μπραντλ και Κράτσλου επέλεξαν να μείνουν στην πίστα με σλικ ελαστικά, κάτι που έφερε τον Πίρο στην πρωτοπορία του αγώνα. Αργότερα όμως και αυτοί μπήκαν για αλλαγή, εκτός από τον Μορμπιντέλι, ο οποίος έμεινε στην πίστα, αν και ήταν αρκετά δευτερόλεπτα ανά γύρο πιο αργός από όλους.

Μάχες στη βροχή

Στην επιστροφή στην πίστα με τα βρόχινα ελαστικά, ο Μπανάια έμεινε λίγο πίσω και οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μαρτίν τον πέρασαν, όπως και ο ειδικός σε αυτές τις συνθήκες Μαρκ Μάρκεθ. Ο Μαρτίν πέρασε για λίγο στην πρώτη θέση αλλά έκανε ένα λάθος σε μια στροφή, άνοιξε τη γραμμή του και έπεσε λίγο πιο πίσω.

Έτσι, όταν και ο Πίρο μπήκε για να αλλάξει μοτοσικλέτα, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό βρέθηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκει και με τον Μάρκο Μπετζέκι να ακολουθεί στην 3η θέση. Ο Πέκο Μπανάια όμως ανέβασε το ρυθμό του και πέρασε τον Μπετζέκι για την 3η θέση.

Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας ήταν πολύ γρήγοροι και πέρασαν όσους βρήκαν μπροστά τους για να βρεθούν στην κορυφή, με τον Μαρτίν στην πρώτη θέση και τον Μπανάια στη δεύτερη. Ο Μαρτίν έδειχνε ότι έχει τη δυνατότητα να φτιάξει μια μικρή διαφορά από τον Μπανάια αλλά ο Ιταλός πρωταθλητής δεν το έβαζε κάτω. Σε εκείνο το σημείο ο Μπραντ Μπίντερ είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Οι Ducati συνήθως πάνε πολύ καλά στη βροχή και αυτό το απέδειξε ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος πέρασε τους Μάρκεθ και Εσπαργκαρό για να ανέβει στην 3η θέση. Ο Μάρκεθ έχανε συνεχώς θέσεις ενώ ο σπεσιαλίστας στη βροχή Μιγκέλ Ολιβέιρα ανέβηκε στην 4η θέση.

Η αντεπίθεση του Μάρκεθ λίγο πριν την κόκκινη σημαία

Με τον Μαρτίν να φτιάχνει μια διαφορά της τάξης του 1,5 δευτερολέπτου, ο Μαρκ Μάρκεθ άρχισε να ανεβάζει το ρυθμό του και να κερδίζει θέσεις. Ο Ισπανός της Repsol Honda πέρασε πρώτα τον Ολιβέιρα και κατόπιν τον Μπετζέκι για να πάρει την 3η θέση, ενώ πλησίαζε τον Μπανάια.

🚩 RED FLAG 🚩



Race stopped due to the increasingly heavy rain 🌧️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/5nFfMU1eti — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2023

Οι εξελίξεις όμως μπήκαν σε αναμονή, καθώς με τη συμπλήρωση του 12ου γύρου, που ήταν ακριβώς το μέσον του αγώνα, οι διοργανωτές έβγαλαν τις κόκκινες σημαίες και τον διέκοψαν, αφού η βροχή γινόταν όλο και πιο δυνατή. Είχαν προηγηθεί η εγκατάλειψη του Μιγκέλ Ολιβέιρα και η πτώση του Ζοάν Ζαρκό. Ο Ολιβέιρα είχε το δικαίωμα να επανεκκινήσει αλλά όχι ο Ζαρκό.

Εκκίνηση Νο 2 και τέλος

Έπειτα από την ολιγόλεπτη διακοπή, οι αγωνοδίκες έδωσαν το σύνθημα ότι το Pit lane θα ανοίξει και ο αγώνας θα επανεκκινήσει. Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση, ξεκίνησαν το γύρο σχηματισμού και αμέσως διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ασφαλές να γίνει ο αγώνας καθώς η βροχή έπεφτε το ίδιο δυνατή.

Έτσι, πάρθηκε η απόφαση ο αγώνας να διακοπεί οριστικά. Καθώς είχε συμπληρωθεί το 50% των γύρων, το αποτέλεσμα ήταν τελικό και οι αναβάτες πήραν ολόκληρους τους βαθμούς. Ο Χόρχε Μαρτίν αναδείχτηκε νικητής του GP Ιαπωνίας, με τον Πέκο Μπανάια στη 2η θέση και τον Μαρκ Μάρκεθ στην 3η. Ακολούθησαν οι Μπετζέκι, Α. Εσπαργκαρό, Μίλερ, Α. Φερνάντεζ, Ντι Τζιαναντόνιο. Ρ. Φερνάντεζ και Κουαρταραρό.

Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τον Μαρτίν μόλις 3 βαθμούς πίσω από τον Μπανάια στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών.

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες (13-15 Οκτωβρίου) στην Ινδονησία

