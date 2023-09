Το πήρε απόφαση ο Φέτελ, επιστρέφει στους αγώνες

Ο Γερμανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 έχει πρόταση για το 2024 από αγωνιστική ομάδα του WEC και σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Στο τέλος της περασμένης χρονιάς, ο Σεμπάστιαν Φέτελ αποχώρησε από τη Formula 1, βάζοντας τέλος σε μια υπέρλαμπρη καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Συνολικά κατέκτησε 53 νίκες και τέσσερις παγκόσμιους τίτλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 έχει τονίσει αρκετές φορές πως του λείπουν αρκετά οι αγώνες και έχει σκεφτεί τον εαυτό του και πάλι πίσω από το τιμόνι. Η στιγμή που θα δούμε και πάλι τον Φέτελ με αγωνιστική φόρμα και κράνος ίσως δεν είναι πολύ μακριά.

Ο 36χρονος έχει επίσημη πρόταση από την Jota ώστε να αγωνιστεί στην κατηγορία Hypercar του πρωταθλήματος WEC με μία πελατειακή Porsche 963 LMDh. Μιλώντας στο AMuS στο περιθώριο του Grand Prix Ιαπωνίας, ο Φέτελ το επιβεβαίωσε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δεχτεί.

«Δεν έχω υπογράψει τίποτα ακόμη. Έχω όμως το ζήτημα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Έχω ακόμη αρκετό χρόνο για να αποφασίσω. Όταν δω πως δεν μπορώ να ζω δίχως να αγωνίζομαι, τότε θα επιστρέψω», ανέφερε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Σε περίπτωση που ο Φέτελ πειστεί και υπογράψει για την Jota, τότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του με δοκιμές αγωνιστικού LMP2. Ο Γερμανός δεν είναι ο μόνος πρωταθλητής που έχει στο στόχαστρο η βρετανική ομάδα. Ο Τζένσον Μπάτον είναι επίσης σε συζητήσεις μαζί της, ενώ και ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα είναι στη λίστα υποψήφιων οδηγών.

Σε περίπτωση που οι τρεις τους συντελέσουν αγωνιστικό τρίδυμο, τότε μιλάμε για 5 παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 και 69 νίκες Grand Prix. Η Jota ευελπιστεί πως με τους οδηγούς που θα υπογράψει να πάρει έγκριση για δύο αγωνιστικά στην κατηγορία Hypercar την επόμενη σεζόν.

All ready for the final round 😅#HertzTeamJOTA #JOTASport #WEC pic.twitter.com/zVqx28x4xp