Ο Ισπανός διασκέδασε αρκετά το γεγονός πως οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ χρησιμοποίησαν τις δικές του τακτικές στη Σουζούκα.

Ο Κάρλος Σάινθ εκθειάστηκε για την τακτική του στη Σιγκαπούρη, ώστε να κρατήσει πίσω του τις ταχύτερες Mercedes-AMG των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Στη Μαρίνα Μπέι η στρατηγική του έπιασε και ήταν έμπνευση για πολλούς.

Στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Ιαπωνίας ο Σάινθ κυνηγούσε αυτή τη φορά τους οδηγούς της Mercedes. Η γερμανική ομάδα έδωσε εντολή στον Χάμιλτον να δώσει DRS στον Ράσελ ώστε να αμυνθεί του Ισπανού, αλλά στη Σουζούκα αυτή η τακτική δεν έπιασε. Μάλιστα ο οδηγός της Ferrari αμέσως στον ασύρματο τόνισε πως αντέγραψαν την τακτική του.

Μπορεί να μην προσπέρασε εν τέλει τον Χάμιλτον, ωστόσο ο Σάινθ διασκέδασε αρκετά που οι αντίπαλοί του προσπάθησαν να τον αντιγράψουν: «Μου φάνηκε πολύ αστείο αυτό που έκαναν. Όταν είδα τον Χάμιλτον να μειώνει ρυθμό πριν την 130R γελούσα. Σκέφτηκα όμως πως θα ήταν αδύνατο να περάσω τον Ράσελ αν δεν του έκανα επίθεση στο σικέιν. Πάτησα αργά το φρένο, έκανα το switchback στην έξοδο και έκανα τα πάντα για να τον περάσω. Ήταν πολύ διασκεδαστικό αλλά παραλίγο να μου κοστίσει μια θέση».

