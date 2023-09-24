F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας
Η Red Bull Racing εξασφάλισε το 6ο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών ενώ ο Μαξ Φεραστάπεν πλησίασε ακόμα περισσότερο προς τον τίτλο των οδηγών.
Το GP Ιαπωνίας ήταν ο αγώνας στον οποίο η Red Bull Racing επιβεβαίωσε την απόλυτη φετινή της κυριαρχία και εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για 6η φορά στην ιστορία της. Όσο για τον Μαξ Φερστάπεν, όπως δείχνουν τα πράγματα θα χρειαστεί να περιμένει άλλες δύο εβδομάδες, μέχρι τον επόμενο αγώνα στο Κατάρ, για εξασφαλίσει τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο στους οδηγούς.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ.
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|400
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|223
|3
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|190
|4
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|174
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|150
|6
|Charles Leclerc
|FERRARI
|135
|7
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|115
|8
|George Russell
|MERCEDES
|115
|9
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|57
|10
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|47
|11
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|46
|12
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|38
|13
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|21
|14
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|9
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|6
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|3
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|3
|19
|Liam Lawson
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|20
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|21
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
|22
|Daniel Ricciardo
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ.
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|623
|2
|MERCEDES
|305
|3
|FERRARI
|285
|4
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|221
|5
|MCLAREN MERCEDES
|172
|6
|ALPINE RENAULT
|84
|7
|WILLIAMS MERCEDES
|21
|8
|HAAS FERRARI
|12
|9
|ALFA ROMEO FERRARI
|10
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|5