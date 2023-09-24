F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας
Η Red Bull Racing εξασφάλισε το 6ο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών ενώ ο Μαξ Φεραστάπεν πλησίασε ακόμα περισσότερο προς τον τίτλο των οδηγών.

Το GP Ιαπωνίας ήταν ο αγώνας στον οποίο η Red Bull Racing επιβεβαίωσε την απόλυτη φετινή της κυριαρχία και εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για 6η φορά στην ιστορία της. Όσο για τον Μαξ Φερστάπεν, όπως δείχνουν τα πράγματα θα χρειαστεί να περιμένει άλλες δύο εβδομάδες, μέχρι τον επόμενο αγώνα στο Κατάρ, για εξασφαλίσει τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο στους οδηγούς.

» Τι έγινε στο GP Ιαπωνίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ.ΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT400
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT223
3Lewis HamiltonMERCEDES190
4Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES174
5Carlos SainzFERRARI150
6Charles LeclercFERRARI135
7Lando NorrisMCLAREN MERCEDES115
8George RussellMERCEDES115
9Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES57
10Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES47
11Pierre GaslyALPINE RENAULT46
12Esteban OconALPINE RENAULT38
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES21
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI6
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT3
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI3
19Liam LawsonALPHATAURI HONDA RBPT2
20Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
21Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
22Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θ.ΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT623
2MERCEDES305
3FERRARI285
4ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES221
5MCLAREN MERCEDES172
6ALPINE RENAULT84
7WILLIAMS MERCEDES21
8HAAS FERRARI12
9ALFA ROMEO FERRARI10
10ALPHATAURI HONDA RBPT5

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