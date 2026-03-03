Ferrari Luce: Πώς ο σχεδιαστής του iPhone αλλάζει τo Maranello

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την επαφή του οδηγού με τη μηχανή μέσω του φωτός.

Η αποκάλυψη του ονόματος «Luce» (Φως) για την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari σηματοδοτεί την έναρξη ενός κεφαλαίου που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα ερχόταν ποτέ. Όμως, η Ferrari δεν επέλεξε απλώς να αντικαταστήσει τους βενζινοκινητήρες με ηλεκτροκινητήρες. Επέλεξε να επανασχεδιάσει την ίδια την εμπειρία της οδήγησης, επιστρατεύοντας την κορυφαία δημιουργική ομάδα του πλανήτη: τον Σερ Τζόνι Άιβ και τον Μαρκ Νιούσον της LoveFrom.

Η Luce είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιάς συνεργασίας που φέρνει τη μίνιμαλ αισθητική της Apple στην καρδιά της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το εσωτερικό της Luce, που παρουσιάστηκε στο Σαν Φρανσίσκο, είναι ένα μανιφέστο κατά της ψηφιακής υπερβολής που κατακλύζει τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.

Η επιστροφή στην αναλογική διαύγεια

Στο Maranello κατάλαβαν νωρίς ότι ο οδηγός μιας Ferrari δεν θέλει να «πνίγεται» σε αχανείς οθόνες. Έτσι, το interface της Luce είναι εμπνευσμένο από τα θρυλικά αναλογικά ρολόγια και τα όργανα των Veglia και Jaeger από τις δεκαετίες του ’50 και ’60.

Η φιλοσοφία είναι απλή: οι πληροφορίες πρέπει να γίνονται αντιληπτές «με μια ματιά», μειώνοντας το γνωστικό φορτίο του οδηγού. Τα γραφικά είναι καθαρά, μίνιμαλ και απόλυτα λειτουργικά, επιτρέποντας στον οδηγό να παραμένει προσηλωμένος στο δρόμο.

Υλικά από το μέλλον

Μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στο εσωτερικό της Luce είναι η εκτεταμένη χρήση του Corning Gorilla Glass. Το υλικό που γνωρίσαμε από τα smartphones χρησιμοποιείται εδώ στον επιλογέα ταχυτήτων και στην κεντρική κονσόλα, προσφέροντας ανθεκτικότητα και μια μοναδική κρυστάλλινη διαύγεια. Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ακρίβεια, η Ferrari χρησιμοποίησε λέιζερ για τη δημιουργία οπών με διάμετρο όσο η μισή ανθρώπινη τρίχα, ώστε να τοποθετηθεί το μελάνι των γραφικών.

Παράλληλα, η Ferrari Luce κάνει την επανάσταση... επιστρέφοντας στις ρίζες. Αντί για κουμπιά αφής που συχνά απογοητεύουν, η Luce διατηρεί μηχανικούς διακόπτες και toggles (μοχλούς), προσφέροντας την απαραίτητη «απτική» ανάδραση που απαιτεί ένα σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων.

Μετά την αποκάλυψη της τεχνολογίας στο e-building του Maranello τον Οκτώβριο και την παρουσίαση του εσωτερικού και του ονόματος «Luce», το παζλ ολοκληρώνεται. Η Ferrari ετοιμάζεται τώρα για την τρίτη και τελική φάση: τη μεγάλη αποκάλυψη της εξωτερικής σχεδίασης, που θα πραγματοποιηθεί επί ιταλικού εδάφους τον Μάιο του 2026.