Οι διοργανωτές του αγώνα αποφάσισαν να μεταθέσουν λόγω βροχής την ώρα διεξαγωγής του μικρού αγώνα διάρκειας 11 γύρων και να προσθέσουν μία περίοδο δοκιμών.

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται το πρώτο Grand Prix Ινδίας στην ιστορία του MotoGP. Οι αντίξοες συνθήκες οδήγησαν αρχικά στη μείωση της διάρκειας των δύο αγώνων σε 11 (από 12) για το Σπριντ και 21 (από 24) για το Grand Prix, ενώ ο καιρός έθεσε επίσης νέα δεδομένα.

Λίγο μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών στο Buddh International Circuit ξεκίνησε μια πολύ έντονη νεροποντή που είχε διάρκεια λίγα μόλις λεπτά. Ήταν ωστόσο αρκετή ώστε να αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας.

The rain has arrived! 🌧️ It's getting heavier and heavier right as #Moto3 Q2 is meant to start! 🤯 #IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/dw9DAmSZCJ

Θέλοντας να βοηθήσουν τους αναβάτες, οι διοργανωτές μετέθεσαν την έναρξη του Αγώνα Σπριντ για τις 14:08 ώρα Ελλάδας του Σαββάτου. Επιπλέον, όρισαν μια μίνι διαδικασία ελεύθερων δοκιμών διάρκειας 15 λεπτών, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:30, ώστε οι αναβάτες να πάρουν μια γεύση των νέων δεδομένων. Θα είναι η πρώτη φορά που οι μοτοσικλέτες θα τρέξουν σε στεγνή πίστα και οι αναβάτες ζήτησαν αυτήν την περίοδο δοκιμών για να μπορέσουν να αξιολογήσουν τις συνθήκες.

Ο Μάρκο Μπεζέκι εκκινεί από την pole position και δίπλα του θα βρίσκονται οι διεκδικητές του τίτλου Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια.

The track is looking better and better by the minute! 🙌



The water is slowly clearing 😎#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/gEoxodwWOz