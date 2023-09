Ο Μάρκο Μπετζέκι δείχνει να έχει κατακτήσει την ινδική πίστα στην πρώτη επίσκεψη του MotoGP.

Οι πρώτες κατατακτήριες δοκιμές του GP Ινδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκαν σε μονομαχία ανάμεσα στον Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati και στον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Τελικά την pole position κατέκτησε ο Μπετζέκι με διαφορά λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo θα βρίσκεται δίπλα τους στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Buddh International Circuit ξεκίνησαν με μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα αναβατών να διεκδικεί τις δύο θέσεις που οδηγούν στο Q2. Ανάμεσά τους οι δύο εργοστασιακοί της ΚΤΜ, Μπίντερ και Μίλερ, οι δύο αναβάτες της Gresini Ducati και οι δύο της RNF Aprilia.

Όπως συμβαίνει συνήθως, οι περισσότεροι περίμεναν τα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάνουν τις προσπάθειές τους, αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί στο τέλος ο Άλεξ Μάρκεθ είχε ένα highside και η μοτοσικλέτα του έμεινε ακινητοποιημένη στην άκρη της πίστας. Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν οι κίτρινες σημαίες και κανείς δεν είχε την ευκαιρία να βελτιώσει το χρόνο του.

Disaster for @alexmarquez73 on his last flying lap! 💥



He's secured a Q2 spot but he looked to be in a bit of pain when walking off 😮#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/7HlPj5OlpK