Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε ένα νέο πρόσωπο στην οδηγική της σύνθεση για το πρωτάθλημα του WEC το 2024.

Αλλαγές στο δυναμικό της Peugeot Total Energies αναμένεται να δούμε την επόμενη σεζόν στο WEC. Ο Στόφελ Φαντόρν θα πάρει προαγωγή το 2024 από δοκιμαστής και θα είναι επίσημος οδηγός της ομάδας. Θα πάρει τη θέση του Γκουστάβο Μενέζες, ο οποίος θα αποχωρήσει από τους Γάλλους, έπειτα από δύο σεζόν πίσω από το τιμόνι του 9X8 Hypercar.

Ο Φαντόρν έχει μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς έχει αγωνιστεί στη Formula 1, ενώ έχει αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula Ε. Αυτή δεν θα είναι η πρώτη του γεύση από το WEC, καθώς αγωνίστηκε με την SMP Racing στην LMP1 τη σεζόν 2018/2019 και στην LMP2 το 2021 με την Jota. Στις 6 Ώρες του Φούτζι στην Ιαπωνία, αγωνίστηκε με την Peugeot στη θέση του τραυματία, Νίκο Μίλερ.

Welcome @svandoorne, stepping up to official driver with Team Peugeot TotalEnergies for the 2024 season.

We are eager to see where this road will take us!#Peugeot9X8 #WEC pic.twitter.com/rObHJSdIkA