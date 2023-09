Η ιαπωνική ομάδα «ίδρωσε» αλλά κατάφερε να κατακτήσει ακόμα μία νίκη στη φετινή σεζόν και στέφθηκε πρωταθλήτρια για άλλη μία χρονιά.

Ο προτελευταίος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) στο 2023, οι 6 Ώρες Φούτζι είναι πλέον παρελθόν με την Toyota Gazoo Racing να είναι η πρωταγωνίστρια κατακτώντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η ιαπωνική ομάδα κέρδισε για ένατη φορά εντός έδρας, όμως έπρεπε να παλέψει σκληρά με τον ανταγωνισμό για να το καταφέρει σε μία ημέρα γεμάτη δράση, μάχες, παιχνίδια στρατηγικής και έντονη φθορά ελαστικών.

Οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ στο #7 Toyota GR010 Hybrid ήταν οι νικητές στην κατηγορία Hypercar αλλά και στη γενική κατάταξη. Το πλήρωμα έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση αλλά κατάφερε να την ανακτήσει την πέμπτη ώρα του αγώνα. Έτσι το πλήρωμα έφτασε σε μία ακόμη νίκη και μένει ζωντανό στο κυνήγι του τίτλου των οδηγών. Στη 2η θέση τερμάτισε το #8 Toyota των Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα. Παρά τη θέση που κατέκτησαν, δεν είχαν την ταχύτητα να ανταγωνιστούν τους teammate τους στην τελευταία ώρα. Με το 1-2, η ιαπωνική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο στους κατασκευαστές για πέμπτη σερί χρονιά.

Στην 3η θέση τερμάτισε η #6 Porsche 963 των Λόρενς Βανθούρ, Κέβιν Εστρέ και Αντρέ Λότερερ, 45 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Η Porsche Penske είχε τα ηνία του αγώνα για τέσσερις ώρες, όμως o ρυθμός τους στο τέλος δεν ήταν αρκετός για να μείνουν στη μάχη της νίκης. Η Ferrari είχε έναν κακό αγώνα στο Φούτζι με τις #50 και #51 499P να τερματίζουν τις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα.

Η Team Jota πρέπει να καταριέται τη στιγμή που δέχθηκε η ιδιωτική της 963 #38 ποινή διέλευσης για πρόκληση επαφής, ειδάλλως θα είχε τερματίσει μπροστά από τα ιταλικά αγωνιστικά. Η Peugeot επέστρεψε στις μέτριες εμφανίσεις με τα δύο της αγωνιστικά να τερματίζουν στις θέσεις 7 και 8. Στην 9η θέση στην τελική κατάταξη τερμάτισε η δεύτερη ιδιωτική Porsche 963, ενώ τη βαθμολογούμενη 10άδα συμπλήρωσε το #2 αγωνιστικό της Cadillac.

Στην LMP2 είδαμε για μία ακόμη φορά μια εκπληκτική επίδοση από την Team WRT. Οι Ρούι Αντράντε, Λουί Ντελετράζ και Ρόμπερτ Κουμπίτσα με το #41 Oreca 07 κατέκτησαν τη νίκη εκτελώντας άψογα τη στρατηγική τους. Η βελγική ομάδα έχασε στον τελευταίο γύρο το 1-2, με το #31 να χάνει τη δεύτερη θέση από τη United Autosports.

To #22 Oreca 07 των Φελίπε Αλμπεκέρκι, Φιλ Χάνσον και Φρέντερικ Λουμπέν άφησαν πίσω τους το #31 των Σον Γκελάελ, Φρεντ Χάμπσμπεργκ και Ρόμπιν Φράινζ.

The #41 Team WRT crosses the line first to take victory in the LMGTE Am class and extend their lead in the fight for the title. 💪#WEC #6HFuji pic.twitter.com/212UfxLpf6 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 10, 2023

Στην GTE πραγματοποιήθηκε ένας ιδιαίτερα ανατρεπτικός και παράξενος αγώνας με όλες τις ομάδες να ακολουθούν πολύ διαφορετικές στρατηγικές. Νικήτρια αναδείχθηκε η AF Corse με τη #54 Ferrari και οδηγούς τους Ντάβιντε Ριγκόν, Φραντσέσκο Καστελάτσι και Τόμας Φλερ.

Το πλήρωμα άφησε στη δεύτερη θέση για 20 δευτερόλεπτα την Kessel Racing των Τακέσι Κιμούρα, Σκοτ Χούφακερ και Ριτόμο Μιγιάτα. Τρίτη ήταν πρωταθλήτρια Corvette Racing των Μπεν Κίτινγκ, Νίκι Κάτσμπεργκ και Νίνο Βαρόνι.

First podium for the #54 AF Corse that crosses the line first and wins in the LMGTE Am class ☝️#WEC #6HFuji pic.twitter.com/Zzddrp2pnp September 10, 2023

Ο επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν και είναι προγραμματισμένος για τις 2-4 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν κι εκεί θα δούμε να κρίνονται τα πρωταθλήματα οδηγών στις κατηγορίες Hypercar και LMP2.

Φωτογραφίες: Toyota