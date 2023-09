Οι ομάδες της Formula 1 είναι ιδιαίτερα ενοχλημένες με την αντιμετώπιση που έχουν οι οδηγοί της Red Bull Racing από τους αγωνοδίκες.

Στο Grand Prix Σιγκαπούρης είδαμε πρωτοφανείς αγωνιστικές καταστάσεις. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari κέρδισε τον αγώνα και «έσπασε» το σερί των Red Bull Racing και Μαξ Φερστάπεν. Το γεγονός αυτό είναι πρωτοφανές για το 2023 αν αναλογιστούμε πως η RB19 είναι με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο του grid.

Ωστόσο υπήρξαν ορισμένες παρασκηνιακές εντάσεις κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στη Μαρίνα Μπέι. Κύριο θέμα ήταν οι αποφάσεις των αγωνοδικών και ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τα συμβάντα. Στο επίκεντρο ήταν αποφάσεις για τους οδηγούς της Red Bull Racing.

Στις κατατακτήριες δοκιμές ο Μαξ Φερστάπεν ήταν υπό εξέταση για τρία διαφορετικά συμβάντα, δύο παρεμποδίσεις και μία παραβίαση οδηγιών του Διευθυντή Αγώνα. Στην περίπτωση παρεμπόδισης του Λόγκαν Σάρτζεντ, δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό, όμως σε αυτή του Γιούικι Τσουνόντα τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα: Ο Ολλανδός κατέστρεψε την προσπάθεια του Ιάπωνα της AlphaTauri.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις έχουμε δει οδηγούς να δέχονται ποινή 3 θέσεων για τέτοια περιστατικά και 5 θέσεις εάν δημιουργηθεί μεγάλος κίνδυνος σύγκρουσης. Οι αγωνοδίκες ωστόσο έδωσαν επίπληξη στον Φερστάπεν αντί για ποινή 3 θέσεων και ανέφεραν πως ο Ολλανδός δεν είχε έγκυρη ενημέρωση από τον αρχιμηχανικό του για το που βρισκόταν ο Τσουνόντα και πως εκπρόσωπος της AlphaTauri δεν πήγε στην ακρόαση για το συμβάν.

Στο Grand Prix Μονακό, ο Σαρλ Λεκλέρ δέχθηκε ποινή 3 θέσεων στην εκκίνηση, σε μία ανάλογη περίπτωση με αυτή του Φερστάπεν. Δηλαδή, δεν είχε έγκυρη ενημέρωση για το πού ήταν το μονοθέσιο που εμπόδισε. Ίδιο συμβάν, διαφορετικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα, στον αγώνα της Ολλανδίας, ο Τσουνόντα δέχθηκε ποινή 3 θέσεων καθώς όπως είχαν σημειώσει τότε οι αγωνοδίκες, κινούνταν αχρείαστα αργά στην αγωνιστική γραμμή. Στην περίπτωση του Φερστάπεν, ο Ολλανδός ήταν επίσης στην αγωνιστική γραμμή όταν κατέστρεψε το γύρο του Ιάπωνα. Ίδιο συμβάν, διαφορετικές αποφάσεις. Όσο για τις οδηγίες του Διευθυντή Αγώνα, έχουμε δει στο παρελθόν να επιβάλλονται ποινές και όχι επιπλήξεις σε όσους δεν τις τηρούσαν, σε αντίθεση με τη Σιγκαπούρη.

Επιπλέον στον αγώνα ο Σέρχιο Πέρεζ εμβόλισε τον Τσουνόντα στον πρώτο γύρο και τον οδήγησε σε εγκατάλειψη, ενώ προς το τέλος του αγώνα έκανε το ίδιο με τον Άλεξ Άλμπον. Ο οδηγός της Williams κατέληξε στις μπαριέρες και εκτός βαθμών και στον ασύρματο χαρακτήρισε «βρόμικο» τον συναθλητή του. Για το συμβάν με τον Άλμπον ο Πέρεζ δέχθηκε μια ανούσια ποινή 5 δευτερολέπτων στο συνολικό του χρόνο, κάτι που δεν επηρέασε τη θέση του στην κατάταξη.

