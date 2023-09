Η παραγωγή του θα αρχίσει εντός του φθινοπώρου και τα πρώτα αυτοκίνητα θα φθάσουν στις εκθέσεις Volkswagen στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Τη δυνατότητα να δουν πρώτοι το Tiguan 3ης γενιάς είχαν περίπου 10.000 εργαζόμενοι της Volkswagen στο κεντρικό εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ. Στην τωρινή γκάμα της γερμανικής μάρκας το Tiguan αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο. Από το 2007 – όταν πρωτοκυκλοφόρησε – έχει καταγράψει περισσότερες από 7,6 εκατ. πωλήσεις. Το νέο μοντέλο βασίζεται στην εξελιγμένη έκδοση MQB evo της γνωστής πλατφόρμας.

Η γκάμα κινητήρων θα περιλαμβάνει τα γνωστά σύνολα TSI, TDI, eTSI και eHybrid, με το τελευταίο να είναι τεχνολογίας plug-in hybrid και να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χλμ.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε πώς αντέδρασαν οι εργαζόμενοι της Volkswagen μόλις είδαν το νέο Tiguan.

🎉 Today we welcomed the all-new #VWTiguan * to the VW family!



ℹ️ It will roll off the production line in Wolfsburg from autumn 2023 and go on sale in the first quarter of 2024.#VW



*Near-production concept car. The vehicle has not gone on sale yet. pic.twitter.com/PF7qgZuhSM