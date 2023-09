Οι εκατέρωθεν «επιθέσεις» με αυτοκόλλητα συνεχίστηκαν στο Grand Prix του Μπαχρέιν.

Αυτή η κόντρα κρατάει από το Grand Prix Βελγίου, όπου Scuderia Ferrari και Red Bull Racing είχαν εμπλακεί σε έναν «πόλεμο» αυτοκόλλητων, με εκπροσώπους της μίας να κολλάνε αυτοκόλλητά της πάνω στον εξοπλισμό της άλλης.

Ακόμα και ο επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ είχε «επιτεθεί» στον ανυποψίαστο ομόλογό του στην ιταλική ομάδα, Φρεντ Βασέρ.

Παρότι στην Ιταλία είχαμε… ανακωχή στα padock, με τη μάχη των δύο ομάδων να μεταφέρεται εντός πίστας, στη Σιγκαπούρη άρχισε πάλι το κατασκοπευτικό παιχνίδι.

Ciao @redbullracing 👋🏼 we had a sticker idea for your cooler 😏 #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/RJ1CwCa9DE