Κέφια και διάθεση για πειράγματα είχε στο Βέλγιο ο επικεφαλής της Red Bull Racing.

Σε μία σεζόν όπου η ομάδα του έχει σταθερά νταμπλ σκορ στη βαθμολογία και οι οδηγοί του είναι στις δύο πρώτες θέσεις της αντίστοιχης κατάταξης των οδηγών, ο Κρίστιαν Χόρνερ δεν μπορεί παρά να είναι ευδιάθετος.

Με συνεχή όρεξη για πειράγματα, πράγμα που ο επικεφαλής της Red Bull Racing έδειξε ξανά και ξανά στο περιθώριο του Grand Prix του Βελγίου.

Μετά λοιπόν από το στιγμιότυπο όπου έβαζε μαύρη μονωτική ταινία στο καπελάκι καλεσμένης στο γκαράζ των «ταύρων» για να καλύψει το σήμα της Ferrari, άφησε την… άμυνα και πέρασε στην επίθεση.

Στο grid λοιπόν του Σπα-Φρανκορσάμπ, είχε «πηγαδάκι» με τον ειδικό σύμβουλο της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, και τον επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ.

Και δείτε τι του έκανε μπροστά στις κάμερες…

Friday: Covering up Ferrari badges

Sunday: Planting Red Bull stickers on Fred



Christian's so cheeky 😂 #BelgianGP @redbullracing pic.twitter.com/cmDnDxGF3x