Χαρούμενος με την επιστροφή του στο βάθρο των νικητών σε αγώνα της Formula 1 ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και οδηγός της Mercedes-AMG.

Έπειτα από ένα πολύ μέτριο Σάββατο, ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στο ανατρεπτικό Grand Prix Σιγκαπούρης που κέρδισε ο Κάρλος Σάινθ. Ο Βρετανός συμμετείχε σε αρκετές μάχες στο πρώτο μέρος του αγώνα και στο τέλος πάλεψε πολύ σκληρά για τη νίκη, μαζί με τον Τζορτζ Ράσελ. Ωστόσο το λάθος του νεαρού Βρετανού τον έθεσε εκτός μάχης στον τελευταίο γύρο.

Έτσι ο Χάμιλτον ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας, πίσω στον Ιούλιο. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τον αγώνα του στη Μαρίνα Μπέι.

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κάρλος και στον Λάντο, έκαναν φοβερή δουλειά. Ρισκάραμε πολύ αυτό το τριήμερο, επιλέξαμε διαφορετική στρατηγική με τα ελαστικά για να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα. Η ομάδα έκανε φοβερή δουλειά. Είναι κρίμα αυτό που έγινε στην πρώτη στροφή στην εκκίνηση. Συνέχιζα να πιέζω, δεν το έβαλα κάτω. Πολύ ατυχές αυτό που έγινε με τον Τζορτζ. Πιέζαμε πολύ σκληρά και τα ελαστικά μας είχαν υπερθερμανθεί. Ξέρω πως ο Ράσελ θα επιστρέψει δυνατός, είχε φοβερό τριήμερο», ανέφερε.

Rolled the dice with the strategy and gave it all we've got. What a crazy final few laps! 👀



It's P3 for Lewis at the Singapore GP! 👏 pic.twitter.com/b6Z2exm65Y