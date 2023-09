Ο Βρετανός της McLaren ήταν εκστασιασμένος με το βάθρο που κατάφερε να πάρει στη Μαρίνα Μπέι, σε έναν αγώνα που τα είχε όλα.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε το εντυπωσιακό Grand Prix Σιγκαπούρης για τη McLaren και τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός έκανε έναν σταθερό και γρήγορο αγώνα, ο οποίος περιλάμβανε έντονες στιγμές άγχους και αγωνίας στους τελευταίους γύρους.

Ο Νόρις είχε πίσω του τους οδηγούς της Mercedes και προσπαθούσε να μείνει κοντά στον Κάρλος Σάινθ για να αμυνθεί. Εν τέλει το κατάφερε και πήρε μια φοβερή 2η θέση, πίσω από τον Ισπανό της Scuderia Ferrari που θριάμβευσε. Μετά το τέλος του αγώνα όπως ήταν λογικό, ευχαρίστησε τον πρώην teammate του.

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Ο Κάρλος ήταν γενναιόδωρος που μου έδινε DRS στο τέλος και με βοήθησε. Ήταν δύσκολα, το ξέραμε από τη στιγμή που μπήκαν οι οδηγοί της Mercedes στα pits, ειδικά με πολλά σημεία προσπεράσματος. Όμως τους κρατήσαμε πίσω και είμαστε στο βάθρο. Κάναμε όλα όσα έπρεπε και με το παραπάνω», δήλωσε ο Νόρις.

