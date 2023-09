Δεύτερη συνεχόμενη pole position για τον Ισπανό οδηγό της Scuderia Ferrari, ο οποίος προβληματίζεται από το ρυθμό αγώνα του μονοθεσίου του.

H ταχύτητα της Scuderia Ferrari στο Grand Prix Σιγκαπούρης επιβεβαιώθηκε και στις νυχτερινές κατατακτήριες δοκιμές. Η ιταλική ομάδα έκανε το 1-3, με τον Κάρλος Σάινθ να σημειώνει τη δεύτερη συνεχόμενη pole position, μετά από αυτή στην Μόντσα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τότε ο Ισπανός δεν κατάφερε να κρατήσει για περισσότερο από 15 γύρους πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, όμως αυτή τη φορά ο Ολλανδός της Red Bull Racing θα βρίσκεται στο δεύτερο μισό του grid. Ο Σάινθ προβληματίζεται από το ρυθμό αγώνα της Mercedes, που είναι στο 2-5 του grid. «Ο ρυθμός αγώνας παραμένει ερωτηματικό. Συνήθως η Mercedes είναι ταχύτερη από εμάς στους αγώνες και ακολουθούν διαφορετική στρατηγική με τα ελαστικά. Κάτι που Θα πρέπει να προσέξουμε. Αν όμως εστιάσω στο δικό μου αγώνα, κάνω ένα καλό πρώτο stint και ένα stint με τα ελαστικά σκληρής γόμας τότε μπορούμε να στοχεύσουμε την νίκη. Θα είναι εξαιρετικό το συναίσθημα να κερδίσουμε για πρώτη φορά τη Red Bull μετά από τόσους αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος, να κερδίσουμε τον αγώνα. Θα τα δώσω όλα, όπως έκανα στην Μόντσα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι αρκετό».

Yesssss @Carlossainz55 , get in there!! 👊 🌶️ pic.twitter.com/SiE76Uhs7L

Ερωτηθείς για το πώς έφθασε η Ferrari σε αυτή την pole, ο Σάινθ απάντησε: «Όπως και στην Μόντσα αρχίσαμε καλά από το FP1, κάτι που μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Συνεχίσαμε έτσι στα Q1-Q2 και βγάλαμε αυτή την επίδοση στο Q3. Εστιάσαμε να μην κάνουμε κάποιο λάθος στον τελευταία προσπάθεια. Συνήθως ένας "καθαρός" γύρος εδώ στη Σιγκαπούρη αποδίδει. Ήταν μία περίοδος γεμάτη δυσκολίες για όλους, όμως παραμείναμε συγκεντρωμένοι και έτσι ήρθε η pole position».

Για τα χαρακτηριστικά της SF-23 όλη τη σεζόν, ο Ισπανός σχολίασε: «Έχουμε ένα πολύ καλό μονοθέσιο σε ορισμένες πίστες και σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως στον ένα γύρο. Εδώ με τα μικρά apex και τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης το μονοθέσιό μας δείχνει να είναι πολύ καλό. Γνωρίζουμε όμως και την αδυναμία μας, η οποία - όπως και στην Μόντσα - είναι ο ρυθμός στον αγώνα. Κάτι που μας κοστίζει. Η ομάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες για να κατανοήσουμε το συνολικό "πακέτο" και το μονοθέσιο. Θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε και έχουμε κατά νου ότι αυτή η πίστα ευνοεί διαχρονικά τη Ferrari».

A second pole in a row for our Smooth Operator 💪 We’re in a strong position tomorrow!#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/AEn6Yjnzlf