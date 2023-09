Στις κατατακτήριες του GP Σιγκαπούρης είδαμε την έκπληξη της χρονιάς με τις δύο Red Bull να μένουν εκτός 10άδας, την ώρα που ο Κάρλος Σάινθ έπαιρνε τη 2η pole position στη σειρά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σιγκαπούρης είχαν συναρπαστική εξέλιξη και περιλάμβαναν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Την pole position κατέκτησε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari για 5η φορά στην καριέρα του και για δεύτερη στη σειρά. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε τη 2η θέση και ο Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari ήταν 3ος. Τη χειρότερη φετινή εμφάνισή τους έκαναν οι Red Bull, με τον Μαξ Φερστάπεν στην 11η θέση και τον Σέρχιο Πέρεζ στην 13η.

CARLOS SAINZ TAKES BACK-TO-BACK POLES!@Carlossainz55 lights up the streets of Marina Bay to take his second pole in a row for @ScuderiaFerrari!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FxNCb2uTSc — Formula 1 (@F1) September 16, 2023

Q1

Από το ξεκίνημα του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων στο σισκουί της Μαρίνα Μπέι, όλα τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για τους πρώτους γύρους τους. Ο καιρός παρέμενε καλός και η επιφάνεια της ασφάλτου ήταν στεγνή, χωρίς να προβληματίζει τις ομάδες.

Το πόσο ανταγωνιστική ήταν αυτή η περίοδος φάνηκε ήδη από το ξεκίνημά της, με τις διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς να μετριούνται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τέσσερις ομάδες έδειχναν να βρίσκονται μέσα στη διεκδίκηση και αυτές ήταν οι Ferrari, Mercedes, McLaren και Red Bull, ενώ και ο Αλόνσο με την Aston Martin δεν ήταν πολύ μακριά.

Watch the moment Lance Stroll's qualifying session came to an abrupt end 🎥#SingaporeGP #F1 https://t.co/ydMlJZQyrJ September 16, 2023

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε στο τέλος από την AlphaTauri, όταν ο Τσουνόντα σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στο Q1 και πήρε την πρώτη θέση, μπροστά από τους Πέρεζ, Χούλκενμπεργκ και Λόσον. Η κατάσταση της πίστας βελτιώθηκε πολύ γρήγορα αλλά πολλοί οδηγοί δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τους γρήγορους γύρους τους αφού ο Λανς Στρολ είχε έξοδο και διέλυσε την Aston Martin στην τελευταία στροφή της πίστας.

Τελικά, εκείνοι που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Βάλτερι Μπότας, Όσκαρ Πιάστρι, Λόγκαν Σάρτζεντ, Γουάνγιου Ζου και φυσικά ο Λανς Στρολ. Ο Πιάστρι ήταν ο μεγάλος χαμένος, καθώς το ατύχημα του Στρολ έγινε λίγο πριν ολοκληρώσει τον τελευταίο γρήγορο γύρο του.

Q2

Το δεύτερο σκέλος άρχισε με αρκετή καθυστέρηση, άνω της μισής ώρας, για να επισκευαστούν οι μπαριέρες στο σημείο που είχε την έξοδο ο Στρολ. Και πάλι οι διαφορές ήταν πολύ μικρές και στο ξεκίνημα την έκπληξη την έκανε ο Κέβιν Μάγκνουσεν με τη Haas, ο οποίος ήταν ταχύτερος από τις δύο Red Bull και πίσω από τους Σάινθ, Νόρις και Λεκλέρ. Λίγο αργότερα όμως ο Αλόνσο ανέβηκε στην πρώτη θέση.

Οι Ferrari είχαν την ταχύτητα και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι σημείωσαν τον 2ο και 4ο καλύτερο χρόνο με χρησιμοποιημένα μαλακά ελαστικά, την ώρα που οι υπόλοιποι είχαν βάλει φρέσκα. Για τη Red Bull και κυρίως τον Φερστάπεν, τα προβλήματα ήταν περισσότερα από την ταχύτητά τους στην πίστα. Ο Ολλανδός σε δύο περιπτώσεις φάνηκε να εμποδίζει άλλους οδηγούς ενώ βρίσκονταν στο γρήγορο γύρο τους και κινδυνεύει σοβαρά με ποινή.

Και η έκπληξη της χρονιάς τελικά συνέβη. Και οι δύο Red Bull, δηλαδή ο Μαξ Φερστάπεν και ο Σέρχιο Πέρεζ, έμειναν εκτός της τελικής 10άδας! Ο Ολλανδός πήρε την 11η θέση και ο Μεξικανός τη 13η, στις χειρότερες -με διαφορά- φετινές κατατακτήριες της ομάδας τους. Μαζί τους εκτός συνέχειας έμειναν οι Πιέρ Γκασλί, Άλεξ Άλμπον και Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος δεν έγραψε καν χρονοετρημένο γύρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο οδηγός που στο τέλος βελτίωσε το χρόνο του και έριξε τον Φερστάπεν στην 11η θέση ήταν ο εντυπωσιακός Λίαμ Λόσον, που τρέχει ως αντικαταστάτης του Ντάνιελ Ρικάρντο στην AlphaRauri.

Q3

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων στη Σιγκαπούρη ήταν σίγουρα ασυνήθιστο, καθώς δεν συμμετείχαν σε αυτό μονοθέσια της πρωτοπόρου Red Bull. Έτσι, οι 10 οδηγοί βγήκαν στην πίστα γνωρίζοντας ότι έχουν μία παραπάνω ευκαιρία να πάρουν μια πολύ καλή θέση στην εκκίνηση του αγώνα.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, οι Ferrari έδειξαν τις προθέσεις τους και πήραν τις δύο πρώτες θέσεις, με τον Σάινθ να είναι 2,5 δέκατα ταχύτερος από τον Λεκλέρ, και τους Νόρις, Ράσελ και Χάμιλτον να ακολουθούν.

First runs in, advantage Sainz!



He runs a quarter of a second ahead of his team mate Leclerc#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/f2I6gIm96y — Formula 1 (@F1) September 16, 2023

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για φρέσκα ελαστικά και ανασύνταξη και ξαναβγήκαν στην πίστα για τον τελευταίο και αποφασιστικής σημασίας γρήγορο γύρο τους. Ο Κάρλος Σάινθ απέδειξε ότι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και βελτιώνοντας το χρόνο του εξασφάλισε την pole position. Η Ferrari ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει το 1-2, αλλά στο τέλος ο Τζορτζ Ράσελ τους το χάλασε, παίρνοντας τη 2η θέση, μόλις 7 χιλιοστά μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε την 4η θέση και ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Μάγκνουσεν, Αλόνσο, Οκόν, Χούλκενμπεργκ και Λόσον.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα