Μπορεί η ομάδα να αλλάξει όνομα την επόμενη αγωνιστική σεζόν, όμως δεν θα αλλάξει οδηγούς!

Αναλλοίωτη θα μείνει η οδηγική σύνθεση της Alfa Romeo F1 Team για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2024, αφού όπως ανακοινώθηκε, θα διατηρήσει το δίδυμο των Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκουάνγιου.

Ο Φινλανδός και ο Κινέζος είναι teammates για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνδυάζοντας εμπειρία με ταλέντο και δίψα για διάκριση. Ο Μπότας μετράει 10 νίκες στη Formula 1 και αποτελεί τον ηγέτη της ελβετικής ομάδας, με την οποία υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με εφαλτήριο τη σεζόν του 2022.





Στην πρεμιέρα αυτής, στο Μπαχρέιν, ο Ζου δεν έγινε απλά ο πρώτος Κινέζος στην ιστορία της Formula 1 αλλά βαθμολογήθηκε κιόλας. Η παραμονή του είναι λογική, δεδομένου πως το 2024 επιστρέφει στο καλεντάρι και το Grand Prix στη Σαγκάη, πρώτη φορά από το 2019. Η επέκταση του συμβολαίου του είναι μονοετής.

Στο πόστο του θα παραμείνει και ο δοκιμαστής της Alfa Romeo F1 και πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Formula 2, ο 20χρονος Γάλλος Τεό Πουρσέρ.

