Στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1, η αυστριακή ομάδα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Πριν ξεκινήσει η φετινή αγωνιστική σεζόν, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πως μόνο μία ομάδα θα έχει κερδίσει μέχρι την Ιταλία όλα τα Grand Prix και όλους τους Αγώνες Σπριντ που έχουν διεξαχθεί. Οι τωρινοί τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 είχαν σχεδιαστεί ώστε όλες οι ομάδες να είναι κοντά σε απόδοση.

Ωστόσο η Red Bull Racing έχει «βάλει τα γυαλιά» στις υπόλοιπες εννέα ομάδες και έχει κατακτήσει τα πάντα έως τώρα στο 2023. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει πάρει 12 νίκες, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ τις υπόλοιπες 2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών να είναι 145 βαθμοί.

We are witnessing something that's never happened in #F1 before... 🏆 pic.twitter.com/5dBOVOcMPK